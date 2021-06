Rostock

Es ist ein brisantes Thema in der Hansestadt – so brisant, dass kaum jemand öffentlich darüber sprechen möchte: Die geplante Klärschlammverwertungsanlage, die in Rostock-Bramow direkt neben den Stadtwerken entstehen soll. Den Deal für den Pachtvertrag auf dem Grundstück gibt es bereits. Ein vertrauliches, bislang unter Verschluss gehaltenes Gutachten (liegt der OZ vor), das das Unternehmenskonzept für Bau und Betrieb der Anlage prüfen sollte, könnte dem Vorhaben nun aber einen Strich durch die Rechnung machen.

Wenn nichts mehr dazwischenkommt, soll die Anlage 2025 nach rund zwei Jahren Bauzeit in Betrieb gehen. Mindestens 58 Millionen Euro soll der Bau kosten. Ein Teil könnte durch Fördermittel, die das Wirtschaftsministerium MV freigeben könnte, gedeckt werden.

Gutachten zerreißt Pläne der Klärschlammanlage

Dazu hatte nun aber das Rathaus der Hansestadt selbst ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben – „zu Fragen betreffend des Unternehmenskonzepts der Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern GmbH (KKMV)“. Die Gutachter – die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln – empfehlen unter anderem die weiteren Vorbereitungen zur Umsetzung des Projektes zu stoppen, eine Neubewertung des Standortes und eine Überprüfung der Entgeltkalkulation zu veranlassen. Zudem sei die nun geplante Anlage laut Gutachten nicht klimaneutral zu bewirtschaften. Kritik gibt es auch an der Wirtschaftlichkeit der Anlage.

Harter Tobak für ein Projekt, das längst durch Beschlüsse der Bürgerschaft und Verträge zwischen KKMV und Stadtwerke in Sack und Tüten schien. Verhandelt, besprochen und abgewogen wird aber bislang nur hinter verschlossenen Türen. Das Gutachten wurde lediglich im Hauptausschuss der Bürgerschaft im nichtöffentlichen Teil erläutert.

Knackpunkt ist ein aktualisiertes Unternehmenskonzept, das eine Vortrocknung des Klärschlammes, der in Haushalten und Betrieben in ganz MV anfällt, in sogenannten dezentralen Trocknungsanlagen in Grevesmühlen und Schwerin, ablehnt. Nun soll alles in Rostock stattfinden, was auch mehr LKW-Verkehr und höhere Kosten bedeuten würde.

Hansestadt schweigt bislang zu geheimem Gutachten

Die Hansestadt, die das Gutachten in Auftrag gegeben hatte, äußert sich bisher noch nicht dazu. Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) hatte sich bislang für die Anlage starkgemacht. Zum aktuellen Gutachten schweigen jedoch er und auch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) bislang.

Deutliche Worte findet allerdings Steffen Bockholt, seit Januar Geschäftsführer der KKMV. Er kritisiert das Gutachten scharf: „Wir können das so nicht nachvollziehen und werden Stellung dazu beziehen – auch vor der Bürgerschaft.“ Einem Großteil der Punkte aus dem Gutachten könne er nicht zustimmen. Ein unabhängiges Gutachten sehe für ihn anders aus.

Im Gutachten selbst steht die Hansestadt Rostock im Mittelpunkt. Die hatte es ja auch beauftragt. KKMV-Geschäftsführer Bockholt kritisiert allerdings: „Zur KKMV zählen insgesamt 17 Gesellschafter aus ganz Mecklenburg-Vorpommern. Das Gutachten zählt aber nur Nachteile für Rostock auf.“ Bockholt fasst zusammen: „Ein unabhängiges Gutachten stelle ich mir anders vor.“

Rostocks Abwasserverband will noch Stellung beziehen

Etwas vorsichtiger mit einer öffentlichen Reaktion auf das bislang nicht öffentliche Dokument ist Katja Gödke, Geschäftsführerin des Warnow-Wasser- und Abwasserverbandes, der für die Beseitigung von Rostocks Abwässern und somit auch für den Klärschlamm verantwortlich ist. Der OZ berichtet sie lediglich, dass eine Stellungnahme für die Stadt vorbereitet werde, die aber vertraulich bleiben soll, da bisher alles als vertraulich galt.

Die Klärschlammkooperation Mecklenburg-Vorpommern setzt sich zusammen aus inzwischen 17 Gesellschaftern. Dazu zählen nicht nur Zweckverbände, sondern auch einige Kommunen selbst. Im Juni 2012 schlossen sich sechs Gründungsmitglieder zur KKMV zusammen. Seit Dezember 2020 sind es 17 Gesellschafter aus ganz MV. In der Hansestadt Rostock verhält es sich so: Für die Abwasserbeseitigung ist der Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV) zuständig, der laut Gutachten 22,3 Prozent der Gesellschafteranteile der KKMV ausmacht. Die übrigen 77,7 Prozent teilen sich die anderen Gesellschafter.

Verein kritisiert: Gesellschafter könnten durch Gutachten aus KKMV austreten

Kritisiert werden der Bau der Anlage und der Umgang mit dem Gutachten auch von dem Verein „Pro Recycling“. Der schreibt auf seiner Website unter anderem: „Und auf keinen Fall dürfe das Gutachten den Gesellschaftern zur Kenntnis gelangen. Es könne sie motivieren, aus der KKMV GmbH auszutreten. Wie geht denn das? Eine Bewertung einer GmbH soll den Gesellschaftern der GmbH nicht zur Kenntnis kommen?“ Kritik wird auch an der im Unternehmenskonzept der Anlage beschriebenen „Option“ des Phosphor-Recyclings geübt. Die, so der Verein, dürfe keine Option sein, sondern ein Muss.

Auch die IHK hatte sich im vergangenen Jahr in die Diskussion um die geplante Anlage eingemischt, forderte, die Bürgerschaft möge sich erneut mit dem Thema befassen. Aktuell schweigt die IHK aber. Eines scheint allerdings klar: Die Schlammschlacht um MVs Klärschlamm ist noch nicht vorbei.

Von Michaela Krohn