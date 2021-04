In der Fiete-Reder-Sporthalle in Rostock-Marienehe wurde die neue „Denkfabrik“ des HC Empor eröffnet. Mit der neuen Möglichkeit für den Handballnachwuchs, am Trainingsort auch Schulaufgaben erledigen zu können, möchte der Verein seine Rolle als Landesleistungszentrum stärken.