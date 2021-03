Rostock

Vor seinem Bürofenster sieht Holger Wulff jeden Tag zehntausende Autos und Lkw vorbeirauschen. Dass der Verkehrsknoten zwischen Autobahn 19 und Timmermannsstraat überlastet ist und ausgebaut werden muss, steht für den Geschäftsführer des Handelshofes deshalb außer Frage.

Die Nachricht, dass es schon bald damit losgehen soll, freut Wulff und viele andere Unternehmer aus dem Gewerbegebiet aber nicht. „Denn wir haben davon nur aus der Zeitung erfahren – inklusive der schwerwiegenden Verkehrseinschränkungen, die uns hier für mindestens anderthalb Jahre drohen könnten“, so Wulff.

Rampe für Auf- und Abfahrt zur A19 wird gesperrt

Im Mai sollen die Bauarbeiten starten. Rund 18 Monate sind angesetzt, um den wichtigen Knotenpunkt für die Zukunft auszubauen. Die Tessiner Straße soll zwar je einspurig befahrbar bleiben – die Rampe für die Auf- und Abfahrt zur Autobahn 19 in Richtung Süden wird allerdings die komplette Zeit gesperrt.

Wer aus dem Norden kommt, kann dann nur noch über die Abfahrt Ost vor Bentwisch und anschließend den Verbindungsweg oder über die Abfahrt Kessin kommen. „Allerdings sind ausgerechnet im Mai und Juni auch noch Bauarbeiten am Weißen Kreuz und dem Verbindungsweg vorgesehen. Dann ist eine der Umfahrungen für unsere Baustelle hinfällig – da macht sich doch erst gar keiner auf den Weg“, sagt Holger Wulff.

Brandbrief an Madsen und Minister

Rostocks Tiefbauamtsleiter Heiko Tiburtius bestätigt die Bau- und Zeitpläne. Zwischen Weißem Kreuz und Verbindungsweg soll im Mai und Juni die Fahrbahndecke erneuert werden. Die Einschränkungen der überschneidenden Bauarbeiten hält der Amtsleiter aber für „vertretbar“. Das sehen die betroffenen Unternehmer anders. Sie haben deshalb jetzt eine Interessengemeinschaft gegründet, Unterschriften gesammelt und einen Brandbrief ans Schweriner Verkehrsministerium, zum Landkreis und an Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen geschickt.

„Die Kommunikationskultur der lokalen Verwaltung ist nämlich leider alles andere als unternehmerfreundlich. Auch, weil es auf das Schreiben bisher keinerlei Reaktion gab“, kritisiert Ulf Mauderer vom Rostocker Unternehmerverband, der den Betroffenen beisteht.

Kunden suchen sich neue Läden

Ob Physiotherapie, Aldi, Media Markt, Maßschneider Kiefer, Harley Davidson oder der Handelshof – alle fürchten, dass ihnen im großen Stil Kunden wegbleiben. Und das auch über die veranschlagten 18 Monate hinaus. „Denn Einkaufsverhalten ändert sich schnell. Wenn Wege so umständlich werden, schaue ich mich woanders um. Und bleibe dann dort – oder kaufe online“, so Mauderer. Genau das fürchten auch Unternehmer aus den benachbarten Orten Roggentin und Broderstorf, die den Brief deshalb ebenfalls unterschrieben haben.

„Viele wussten vor unserer Sammlung gar nicht, was da geplant ist“, weiß Andy Müller von der Geschäftsführung des Media Marktes. Sein Markt war durch den Lockdown lange geschlossen, hat dadurch schon gelitten und tut es noch. „Als eigenständige GmbH haben wir nämlich nichts davon, wenn jemand online bei Media Markt bestellt. Wir leben von den Kunden, die zu uns kommen und hier kaufen“, so Müller. „Und nach dem bisherigen Jahr der Pandemie haben wir auch keinen Puffer mehr. Die Reserven sind weg“, macht er auf die dramatische Lage der Händler aufmerksam.

Drohen Einsparungen beim Personal?

Erschwerend käme dazu, dass im kommenden Jahr wohl kein Kurzarbeitergeld mehr als Unterstützung vom Staat fließt. „Für eine Baustelle können wir das nicht beantragen. Wir brauchen also den Umsatz, sonst wird es eng und wir müssen dann bei den Personalkosten sparen“, erklärt Holger Wulff. „Zusammen mit den Unternehmen aus Roggentin reden wir über 2000 Mitarbeiter, die indirekt gefährdet sind“, so der Handelshof-Chef.

Alle Händler würden nur darauf warten, nach den Einschränkungen der Pandemie endlich wieder loslegen zu dürfen. „Aber wenn wir das dann wieder dürfen, dann kommt durch die Baustelle keiner mehr“, fürchtet René Podszus vom Harley-Davidson-Geschäft, bei dem derzeit nur die Werkstatt offen ist. „Wir leben nicht nur von den Stammkunden, sondern auch von Laufkundschaft und Touristen. Und ich glaube nicht, dass die in Kauf nehmen, wenn sie für Hin- und Rückfahrt je eine halbe Stunde länger brauchen.“

Autohaus würde Teil des Grundstücks freigeben

Die Mitglieder der Interessengemeinschaft erkennen die Notwendigkeit der Baumaßnahme durchaus an. Deshalb haben sie sich auch Gedanken gemacht, wie ein Kompromiss aussehen könnte, der die Einschränkungen in einem vertretbaren Maß hält. Die Idee: Autofahrer könnten aus Rostock kommend über das Firmengrundstück des Mercedes-Autohauses fahren und dann für das letzte Stück der Rampe die Autobahnauffahrt nutzen. Wer von der A19 abfährt, könnte über die Rampe und eine Behelfsstraße auf die B110 gelangen und müsste dann nur noch wenden, um ins Gewerbegebiet zu kommen.

Die Unternehmer aus dem Gewerbegebiet haben sich Gedanken gemacht, wie ein Kompromiss aussehen könnte. Dafür müsste ein Stück des Geländes vom Autohaus genutzt werden – die Bereitschaft des Unternehmens ist da. Quelle: Benjamin Bar

„Dankenswerterweise gibt es bei der Sternauto-Gruppe die Bereitschaft, vorübergehend einen Teil ihres Geländes zur Verfügung zu stellen“, lobt Ulf Mauderer. Das Unternehmen hätte sich bereit erklärt, zeitweise die Freiluft-Ausstellungsfläche zu verkleinern, wofür die umliegenden Händler sehr dankbar sind.

Tiefbauamt lässt alternative Route prüfen

Heiko Tiburtius hat sich kürzlich mit den Unternehmern aus Brinckmansdorf getroffen. Deren Kritik an der mangelhaften Informationspolitik der Stadt sei „berechtigt“, so der Amtsleiter. Bei dem Gespräch stellte ihm die Interessenvereinigung auch ihre Idee für eine Streckenführung vor. Ob die „allerdings zu einer signifikanten Verbesserung der Erreichbarkeit, der Verkehrsabwicklung und vor allem der Umsetzung des Vorhabens führt“, muss laut Tiburtius geprüft werden. Das soll mit Erteilung des Auftrags an die bauausführende Firma im April passieren.

Die Unternehmer hoffen darauf, jetzt „endlich gehört“ und mit ins Boot genommen zu werden. „Denn der Ausbau der B110 im Jahr 2017 hat gezeigt, dass es besser geht: Damals hatte man sich vor dem zweiten Bauabschnitt mit den Unternehmen zusammengesetzt und gemeinsame Lösungen erarbeitet“, so Holger Wulff. Nach dem Corona-Lockdown die Anlieger nun wieder 18 Monate vom Kundenverkehr abzuschneiden, sei in jedem Fall unzumutbar.

Von Claudia Labude-Gericke