Rostock

Das „Hanse Trio“ in Rostock wechselt den Besitzer: Die Union Investment aus Hamburg kauft den dreiteiligen Hotel-Büro-Komplex, der in direkter Nachbarschaft zum Neptun-Center entstanden ist. Für die an der Lübecker Straße gelegene Immobilie zahlte der neue Besitzer einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag.

Verkäufer ist die Oldenburger Projektentwickler List Develop Commercial. Der Gebäude-Komplex ist nahezu fertiggestellt und beherbergt ein B&B Hotel mit 103 Zimmern, ein Arthotel Ana Amber mit 155 Zimmern sowie insgesamt rund 3500 Quadratmeter Büroflächen. Letztere sind bereits an den Coworking-Anbieter @work, den IT-Dienstleister Ferchau und das Gastronomie-Unternehmen Lunchbox vermietet. Für Restflächen gebe es bereits Interessenten, teilt List Development mit.

Auch die beiden Hotel sind offenbar gefragt. Seitdem sie im Sommer 2021 eröffnet wurden, sollen sie eine konstant hohe Auslastung aufweisen – trotz aller pandemiebedingten Einschränkungen. „Die beiden Hotels sind hervorragend aufgestellt“, sagt Madeleine Groß von Union Investment. Zur Attraktivität trage nicht zuletzt die zentrale Lage bei: Rostocks Stadthafen samt Warnow sind nur einen Steinwurf entfernt. Das Szeneviertel KTV lockt mit Bars und Restaurants. Auch Michael Garstka, Geschäftsführer von List Develop Commercial, schwärmt: Das neue Gebäudeensemble sei ein gelungenes Beispiel für die erfolgreiche Reaktivierung eines ehemaligen Industrieareals.

Von Antje Bernstein