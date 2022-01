Rostock: Hansa lädt zum Impfen ins Ostseestadion ein

Rostock

Wer sich gegen das Coronavirus impfen oder sich boostern lassen möchte, der kann am Samstag, 8. Januar, zwischen 9 und 15 Uhr in den im Businessclub des Rostocker Ostseestadions kommen. Mit Blick auf das Zuhause von Hansa Rostock können sich alle ab 12 Jahren ohne vorherige Terminvereinbarung ihre Spritze abholen. Die Aktion wird vom Impfstützpunkt Rostock und Hausärzteverband MV in Zusammenarbeit mit dem Fußballzweitligisten organisiert.

Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren müssen in Begleitung eines Sorgeberechtigten erscheinen. Personalausweis, Krankenkassenkarte und Impfpass sind zur Impfung unbedingt mitzubringen.

Bereits Mitte Dezember waren bei einer Aktion im Ostseestadion mehr als 300 Menschen mit dem Impfstoff von Moderna immunisiert worden.

Von OZ