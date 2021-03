Rostock

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock wird für sein Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg vor leeren Rängen austragen. Laut übereinstimmenden Medienberichten, die sich auf Aussagen von Klubchef Robert Marien bezogen, werde der Verein keinen Antrag stellen, um am 10. April Zuschauer ins Ostseestadion einlassen zu können.

Die Rostocker hatten in einem vielbeachteten Pilotprojekt am 20. März erstmals seit Monaten wieder 700 Zuschauer zum Heimspiel gegen den Halleschen FC zu Gast in ihrer Arena. Vorausgegangen waren Coronatests für alle Fans, die ausschließlich aus dem Rostocker Stadtgebiet kamen.

Ursprünglich waren 3000 Fans geplant

Nach den positiven Erfahrungen hatten die Hanseaten eigentlich geplant, das bevorstehende Duell gegen Magdeburg vor 3000 Fans auszutragen. Logistisch hatte sich der Verein dazu in der Lage gesehen. Allerdings war am vergangenen Wochenende war der Inzidenzwert in der Hansestadt über die 50er Marke gestiegen.

Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves will hingegen die weitere Entwicklung abwarten und erst dann entscheiden, ob ein Antrag beim Gesundheitsamt gestellt wird. Der Aufstiegsaspirant trifft am 10. April im abschließenden Hauptrundenspiel auf Jena.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir beobachten die weitere Entwicklung, halten aber an unserem Modellplan fest. Wir würden gern bis zu 450 Zuschauer in der Stadthalle begrüßen – natürlich nur, wenn es die Corona-Lage zulässt“, erklärte Klubchef André Jürgens.

Von Christian Lüsch