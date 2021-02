Rostock

Mit rund 30 000 anderen Menschen sein Team anfeuern, jubeln und feiern – das Ostseestadion ist eines der beliebtesten Freizeitziele für viele Rostocker. Doch auch bei Nicht-Rostockern ist das Stadion im Hansaviertel, etwa für seine Konzerte, Ausstellungen oder Fußballspiele, bekannt – jedenfalls zu Zeiten ohne Pandemie.

So mancher mag vielleicht denken, dass das Viertel seinen Namen vom Fußball-Drittligisten FC Hansa hat. Doch schon bevor der Verein im Stadtteil seinen Sitz fand, bekam das Hansaviertel seinen Namen. Dieser bezieht sich nämlich auf die Straßen. Sie wurden nach verschiedenen Hansestädten benannt, wie zum Beispiel Bremen, Kiel oder Lübeck.

Sportlich aktiv im Hansaviertel

Sportlich unterwegs ist das Hansaviertel aber dennoch: Neben dem 1965 gegründeten FC Hansa und den Veranstaltungen im ortsansässigen Ostseestadion kann man im Stadtteil auf verschiedenste Weise aktiv werden. Beispielsweise im Schwimmbad „Neptun“. Es ist eines der modernsten Hallenschwimmbäder in Europa. Neben einem 50-Meter-Becken, einer Lehrschwimmhalle und einem 25-Meter-Becken verfügt das Schwimmbad auch über ein Sprungbecken, wo aus ein, drei, fünf, siebeneinhalb und zehn Metern Höhe ins Wasser gesprungen werden kann. 2013 und 2015 fanden dort auch die Europameisterschaften im Wasserspringen statt. Ein Höhepunkt im Jahreskalender ist vor allem der Internationale Springertag Rostock.

Wer es lieber kalt statt warm mag, könnte sich normalerweise in der Eishalle auspowern und eislaufen gehen. Leider ist sie derzeit durch Corona geschlossen. Für die Rostock Piranhas beziehungsweise den Rostocker Eishockey Club e.V. ist das Eisstadion der Heimspielort.

Barnstorfer Anlagen machen Strand Konkurrenz

Wem Eis zu rutschig oder einfach zu kalt ist, der kann im Barnstorfer Wald seine Freizeit verbringen. „Die Barnstorfer Anlagen sind die Konkurrenz zum Ostseestrand“, sagt Karsten Cornelius, Vorsitzender des Ortsbeirats im Hansaviertel, lächelnd. „Ich verbringe meine Freizeit sehr gerne hier – zum Spazieren und Ausruhen“. Das ganze Jahr über herrsche in der Anlage reger Betrieb. „Jetzt wo so viel Schnee lag, waren viele Familien mit ihren Kindern zum Schlittenfahren hier“, erklärt Cornelius.

Und auch in den wärmeren Jahreszeiten wird auf den Wegen des Parks gejoggt, gewandert und Fahrrad gefahren. Auf den angrenzenden Wiesen breiten die Rostocker dann Decken aus, und Kinder und Hunde laufen durchs Gebüsch. Wurfscheiben fliegen beim Rostocker Disc Golf Parcours in einen der neun fest installierten Körbe. Kinder klettern und rutschen auf dem Spielplatz und Skater zeigen ihr Können im Skatepark.

„Die Bevölkerung ist ein buntes Gemisch“.

„Die Bevölkerung ist eine Mischung aus denen, die schon immer hier wohnen, und aus Studenten“, sagt Cornelius. Durch die Nähe zum Stadtzentrum, zur Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) und der Universität ist das Viertel ein sehr beliebter Wohnort, gerade für Studierende. „Durch die sind wir hier international“, erklärt der 76-Jährige. Kindertagesstätten gebe es im Stadtteil reichlich, nur eine Schule gibt es nicht. Die Schüler gehen in ganz Rostock, wie beispielsweise in Reutershagen oder in der KTV, zur Schule.

Kurz und knapp würde der Ortsbeiratsvorsitzende den Stadtteil so beschreiben: „Das Hansaviertel ist ein bevorzugter Standort der Hansestadt Rostock zum Wohnen, Leben, Studieren und Feiern“.

Parkprobleme im Stadtteil

Gleich neben dem Barnstorfer Wald, an der Trotzenburg, ist einer der Eingänge zum Rostocker Zoo. „Es gibt einige Highlights, die die Menschen anlocken, wie zum Beispiel das Polarium oder das Darwineum. Das sieht man auch an den Automengen – das Angebot wird sehr gut angenommen“, sagt der Ortsbeiratsvorsitzende.

Autofahrer finden nicht nur am Zoo-Parkplatz oft nur schwer eine Lücke: Im gesamten Stadtteil ist Parken ein Problem. Der Wunsch des Ortsbeirates des Hansaviertels: mehr Stellplätze. Das Parkhaus an der Rostocker Uniklinik ist regelmäßig voll. Der größte Teil wird von Besuchern und Angestellten der Klinik genutzt. „Es ist eine gute und kompakte Klinik, wo viel los ist. Da gehören viele Menschen mit dazu“, sagt Karsten Cornelius.

„Der Hubschrauberlandeplatz der Klinik wird aufs Dach verlegt und der ehemalige Landeplatz könnte zum Parkhaus werden, was die Parksituation im Stadtteil positiv beeinflussen würde“. Die Verkehrsanbindung des Stadtteils sei aber sehr gut und „es beschwert sich niemand“.

Sportlicher Stadtteil Die meisten Häuser des Hansaviertels wurden in den 20er- und 30er-Jahren gebaut. Insgesamt wohnen 8 382 Einwohner im Stadtteil. Besonders hoch ist im Hansaviertel der Anteil der 25- bis unter 35-Jährigen. Fast jeder fünfte Einwohner ist aus dieser Altersgruppe. Der Anteil der Arbeitslosen liegt im Hansaviertel bei 2,5 Prozent und damit 2,6 Prozent unter dem von Rostock. Im Botanischen Garten können sowohl Studierende als auch Schüler etwas über rund 10 000 Pflanzenarten lernen. Auch für die Öffentlichkeit ist der Garten zum Spazieren und Bestaunen geöffnet. Der Barnstorfer Wald hat eine Gesamtfläche von 156 Hektar. Am 7. November 1957 wurde der damals noch „Pioniergarten“ genannte Verkehrsgarten eingeweiht. Dorthin kommen viele Schüler, um sich mit den Verkehrsregeln vertraut zu machen. Das Ostseestadion wurde am 4. August.2001 nach einer Sanierung wiedereröffnet. Die Discgolf-Anlage wurde 2005 im Zuge der Europa­meisterschaften für Vereins­mannschaften im Ultimate Frisbee im Hansaviertel angelegt.

2021: über 200 neue Wohnungen

Auch die Thierfelderstraße sei gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Dort soll ein neues Wohngebiet mit mehr als 200 Wohnungen entstehen. Der Bauplatz ist erschlossen und der Bau der Häuser werde noch in diesem Jahr begonnen. Karsten Cornelius ist optimistisch: „Ich verspreche mir sehr viel davon“.

Von Kira Müller