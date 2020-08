Rostock

Es ist ein Ausblick zum Neidischwerden: Mit der Warnow direkt zu Füßen und den Stadthafen geradezu im Blick kann Heike Schäfer gleich auf zwei Balkonen an ihrer Wohnung verweilen. „Da braucht man keinen Fernseher mehr, deshalb sind wir hierher gezogen“, sagt die 73-Jährige, die im siebten Stock in der Neptunallee 7 wohnt.

Und normalerweise würde ihr nun, da in dieser Woche die 30. Hanse Sail stattfinden sollte, ein spannendes Programm geboten werden: Dutzende Schiffe hätten dann an den Kaikanten gelegen, wären zu Ausfahrten in Richtung Warnemünde gestartet und Tausende Besucher hätten sich auf der Meile vergnügt. „Es war toll zu beobachten und gleichzeitig haben wir es genossen, uns nicht durch die Menschenmassen drängeln zu müssen“, beschreibt Heike Schäfer, die seit elf Jahren dort wohnt.

Flaggen an Balkonen auch ohne Hanse Sail

Doch in diesem Jahr ist nun alles anders. Die 30. Hanse Sail wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben. Die Bewohner der Neptunallee 7 wollten trotz aller Umstände an einer ihnen lieb gewonnen Tradition festhalten: Mit Rostock- und Mecklenburg-, aber auch Reedereiflaggen an ihren Balkonen schicken die Mieter Grüße an die Segler hinaus.

„Wir fanden es so schade, dass die Sail ausfällt, deshalb wollten wir ein Zeichen setzen, dass wir jeden willkommen heißen und die Segler nicht vergessen haben“, beschreibt Heike Schäfer.

Heike Schäfer wohnt im siebten Stock in der Neptunallee 7 und hat den besten Blick auf die Geschehnisse im Stadthafen. Quelle: Ann-Christin Schneider

„Die Idee ist uns Mietern 2009 gekommen“, erklärt die 73-Jährige weiter. „Damals sind die Wohnungen in der Neptunallee entstanden. Wir haben uns im Haus gut verstanden und so sind wir bei einem Treffen auf die Idee gekommen, unsere Balkone in der Hanse-Sail-Woche zu beflaggen. Viele haben von Anfang an mitgemacht.“

15 Fahnen als Grüße an die Segler

Seit elf Jahren sind deshalb zur Hanse Sail viele Balkone des Hauses immer von Sonntag bis zum darauffolgenden Montag geschmückt. In diesem Jahr beteiligen sich rund 15 Balkone – auch von anderen Hausaufgängen. An den Geländern von Heike Schäfer prangen neben Rostockflaggen auch je eine Fahne der Hamburger Reedereien Ahrenkiel und Hapag. Sie ist überzeugt: „Wenn man im Hafengebiet wohnt, sollte man auch etwas machen – die Leute freuen sich darüber.“

Die Anwohner der Neptunallee 7 in Rostock schmücken seit elf Jahren jährlich ihre Balkone zur Hanse Sail mit verschiedenen Flaggen. Quelle: Ann-Christin Schneider

Unterhalb der Balkone, wo derzeit private Bootsbesitzer ihre Schiffe liegen haben, haben zur Hanse Sail in den vergangenen Jahren fünf bis sechs Großsegler festgemacht. „Die haben sich durch die Flaggen-Deko sehr wohlgefühlt bei uns“, ist sich Heike Schäfer sicher.

Auch erinnert sie sich gern an die Zeiten, als noch Wettbewerbe direkt vor ihrer Haustür ausgetragen wurden. Dass nun keine Nationenfahrt & Co. stattfinden können, bedauern die Anwohner der Neptunallee sehr. „Aber nächstes Jahr wird es dafür noch schöner“, sagt Heike Schäfer voller Vorfreude.

Schiffsbesichtigungen und maritimes Programm

Doch auch in diesem Jahr müssen Sail-Fans nicht auf alles verzichten. Unter anderem kann die „ Santa Barbara Anna“, die im Rostocker Stadthafen liegt, noch am Donnerstag, dem 6. August, besichtigt werden. Die Ausfahrten am Wochenende sind schon ausgebucht.

T-Shirt-Verkauf für den guten Zweck Um den Hanse Sail Verein zu unterstützen hat die Hanseatische Brauerei auch in diesem Jahr wieder ein Hanse-Sail-T-Shirt herausgebracht. Von jedem verkauften T-Shirt gehen drei Euro direkt an den durch die Absage schwer getroffenen Verein. Ab Juli gibt es die blauen Hanse Sail T-Shirts mit zwei Motiven ausschließlich im Online-Shop der Traditionsbrauerei. Es kostet 19,90 Euro pro Shirt und den gängigsten Größen sowohl für Herren als auch Damen.

Auch der Eisbrecher „ Stephan Jantzen“ kann am Stadthafen besichtigt werden. „Zudem haben wir geplant, drei Mal täglich das Rettungsboot auszusetzen und den Schiffsdiesel laufen zu lassen“, erklärt Michael Engelkraut vom Verein Technische Flotte Rostock. Auch die Schiffseinläufe und -ausläufe können von Freitag bis Montag von Bord aus beobachtet werden. „Um 10, 13 und 16 Uhr werden wir außerdem den Stadthafen mit unserem Schiffssignal beleben“, kündigt Engelkraut an.

Seemannsgottesdienst mit neuer Diakonin

Am traditionellen Seefahrergottesdienst wird auch festgehalten. Besonders wird der diesjährige Gottesdienst, weil die Seemannsdiakonin Stefanie Zernikow offiziell in ihr Amt eingeführt wird. Er findet am Sonntag, dem 9. August, um 10 Uhr in der Warnemünder Kirche statt.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann nur eine begrenzte Personenzahl die Kirche betreten. Dafür muss ein Zettel mit Namen, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse abgegeben werden und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Damit dennoch viele Personen dabei sein können, arbeiten die Veranstalter an einer Live-Übertragung über unseren Facebook Account Deutsche Seemannsmission Rostock e.V.

Von Ann-Christin Schneider