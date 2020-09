Rostock

In der Kröpeliner-Tor-Vorstadt wird ab sofort aktiv gegen Wildparker vorgegangen. Rund um die Schulen und Kindergärten entlang der Elisabethstraße sind jetzt Poller aufgestellt und Sperrflächen gekennzeichnet worden. „Wir sind froh, dass die Verwaltung so schnell reagiert hat“, sagt Tino Hermann.

Schon seit Jahren kämpft der Elternvertreter der Werner-Lindemann-Grundschule dafür, dass sich die Verkehrssituation im Interesse der Kinder verbessert. „Ganz akut wurde es jetzt, als durch die Corona-Fälle an der Schule der Hintereingang genutzt werden musste, der aber ständig zugeparkt ist“, beschreibt der Familienvater die Situation vor Ort.

In der KTV gibt es jetzt neue Sperrflächen und Poller – so wie hier in der Elisabethstraße. Das soll vor allem die Schulwege sicherer machen. Quelle: privat

„Wollen Schulwege so sicher wie möglich gestalten“

Mitte August hätte es ein kurzfristiges Vor-Ort-Treffen mit Verwaltungsvertretern gegeben. „Und darauf wurde nun reagiert“, erklärt Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne). „Wir wollen die Situation um die beiden Schulen so verkehrssicher wie möglich gestalten“, erklärt er. Sollte sich zeigen, dass Autofahrer nun neue Schlupflöcher zum illegalen Parken finden, würde nachgesteuert, kündigt der Senator an. „Außerdem werden wir uns noch den Weg zum Hort in der Waldemarstraße anschauen, denn der gehört mit dazu.“

Gefahr für Kinder: Wildparker zwischen Kita und Werner-Lindemann-Schule versperren sogar die Eingänge. Quelle: privat

Eines stellt der Senator aber klar: „Bei den aktuellen Maßnahmen wurden keine legalen Parkplätze reduziert, sondern nur Flächen gesperrt, die gern von Wildparkern genutzt wurden.“ Einige Unverbesserliche hätten die Neuregelungen aber gleich am ersten Abend schon ignoriert. „Wir werden deshalb auch verstärkt kontrollieren“, kündigt Matthäus an.

Kein Verständnis für Wildparker

Felix Winter (Grüne), der Ortsbeiratsvorsitzende der KTV, freut sich über die Neuregelungen. „Wir sind den Verantwortlichen der beteiligten Ämter auch dankbar, dass das so relativ kurzfristig umgesetzt wurde. Es ist ein erster Schritt in Richtung sichere Schulwege in der KTV“, erklärt er. Dennoch könne sich der Ortsbeirat auch noch mehr vorstellen. „Es gibt ja auch noch laufende Untersuchungen, inwieweit der Bereich zwischen den Schulen und Kitas in der Elisabethstraße noch mehr verkehrsberuhigt werden kann“, so Winter.

Vor dem Hintereingang der Werner-Lindemann-Grundschule stehen neuerdings Poller. Quelle: Jule Damaske

Dennoch könne er auch Autofahrer verstehen, die über immer weniger Stellflächen im Stadtteil klagen. „Wir sind da als Ortsbeirat ja auch dran, zum Beispiel an neuen Lösungen für den Ulmenmarkt“, erklärt der Gremiumsvorsitzende. Eines stellt er aber auch klar: „Für mich ist der hohe Parkdruck allerdings absolut keine Entschuldigung dafür, sich auf Grünflächen oder Gehwege zu stellen – weil man damit einfach andere Menschen und gerade Kinder gefährdet“, so Winter.

Tino Hermann setzt sich deshalb auch weiter mit anderen Elternvertretern dafür ein, dass sich im Viertel etwas tut. „Vor allem in der Pseudo-Spielstraße zwischen Kita und Schule“, nennt er eines der Problemfelder. Die laufenden Untersuchungen sollen zeigen, ob dieser Weg nicht generell für alle Verkehrsteilnehmer außer Lieferfahrzeuge gesperrt werden kann.

Von Claudia Labude-Gericke