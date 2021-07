Rostock

Die neu gestrichene Fassade blieb nur kurz makellos: Montagabend war der Maler fertig, am nächsten Morgen prangte ein blaues, zwei Meter langes Graffito auf der Wand. „Jetzt reicht es“, sagt Ulrich Zimmermann, dem das Haus in der Borwinstraße gehört.

Wenn der oder die Täter wenigstens ein eindrucksvolles Bild gesprüht hätten, oder einen originellen, witzigen Spruch. Aber wieder ist es nur ein kryptischer „Tag“, den kein Uneingeweihter entziffern kann. „Einfach nur hässlich“, meint Zimmermann.

Der selbstständige Handwerker kaufte mit einem Freund das heruntergekommene Haus Ende der 1990er Jahre von der Wiro und sanierte es selbst in unzähligen Arbeitsstunden. Die schmucklosen Schriftzüge, die in der KTV zum Straßenbild gehören, gehen ihm nur noch auf die Nerven. Allein die Graffiti, die bei der Polizei angezeigt werden, stehen in Rostock für einen jährlichen Schaden von einer Viertel Million Euro.

Die Täter lassen sich nicht bremsen: Vor zwei Jahren sägten sie an Zimmermanns Haus einen Baum ab, um sich an der Giebelseite mit einem riesigen Bild zu verewigen. Zimmermann hat es mit Anti-Graffiti-Schutzfarbe versucht, was nicht funktionierte. Jetzt überlegt er, ein professionelles Bild auf sprühen zu lassen. „Ich bin offen für Vorschläge“, sagt er.

Von Gerald Kleine Wördemann