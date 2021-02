Rostock: Haushaltshilfen gefragter denn je

Rostock

Immer mehr Familien in Rostock und im Landkreis leisten sich eine private Putzfrau. Frauen gehen arbeiten, kümmern sich um die Kinder und wünschen sich im Haushalt eine Entlastung. „Ich habe Arbeit noch und nöcher“, sagt Karin Magdanz-Thümecke.

Vor 21 Jahren hat sie ihren Hauswirtschaftsservice in Roggentin gegründet. Damals waren sie zu zweit – heute hat die Geschäftsfrau acht Angestellte. Und die Auftragsbücher sind voll. Um die 100 Haushalte in und um Rostock, von Sanitz bis nach Papendorf, werden wöchentlich von ihren Mitarbeiterinnen gereinigt. „Familien wollen einfach einen Teil der Verantwortung abgeben und mehr Zeit für ihre Kinder haben, anstatt am Wochenende zu putzen“, sagt Magdanz-Thümecke.

Mehr Zeit mit den Kindern, statt mit Haushalt

„Der Trend ist da – definitiv“, sagt Ines Armbruster von der Agentur Mary Poppins, die unter anderem Putzhilfen für Privathaushalte vermittelt. Ihre Kunden seien Menschen, die viel arbeiten und die Zeit lieber mit den Kindern verbringen möchten als mit dem Haushalt. „Für beide Seiten ist es eine Win-win-Situation“, sagt sie. Die einen verdienten Geld und die anderen freuen sich über eine frisch geputzte Wohnung.

Den Trend kann auch die Industrie- und Handelskammer zu Rostock (IHK) bestätigen. „Wir stellen fest, dass es aufseiten von Existenzgründern ein zunehmendes Interesse an einer Selbstständigkeit im Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen gibt“, sagt Katja Riebe, Referentin Dienstleistungswirtschaft bei der IHK zu Rostock. Insgesamt seien 186 Unternehmen in diesem Bereich derzeit gemeldet.

Aus der Not heraus selbst Reinigung gegründet

„Die Anfragen nach privaten Haushaltshilfen nimmt zu“, sagt Kristina Wacker von der Firma Agil. Weil sie berufstätige Mutter ist und zusätzlich noch studiert, war sie selbst auf der Suche nach einer Putzhilfe für zu Hause. „Ich habe gemerkt, wie schwierig es ist, jemanden zu finden und habe daher meine eigene Firma gegründet, die diesen Service anbietet“, sagt die 40-Jährige.

Ihr Fokus lag auf der Unterstützung von Familien mit Kindern. Schnell war Ihre Angestellte ausgebucht. „Wir wollen aber dennoch ein kleines Unternehmen bleiben“, sagt Kristina Wacker, deren dritte gegründete Firma Agil ist.

Kristina Trost putzt die Wohnungen ihrer Kunden – wie Mechthild Steinke (81) aus Evershagen. Mit ihr tauscht sie immer den neuesten Schnack aus. Quelle: Ove Arscholl

„Die Frau ist oft die treibende Kraft, wenn es um eine private Haushaltshilfe geht. Sie gehen arbeiten und bekommen nicht genügend Unterstützung im Haushalt vom Partner“, sagt Kristina Trost, Inhaberin des Rostocker Reinigungsservice. Vier Angestellte säubern derzeit 20 Privathaushalte einmal in der Woche. „Wer das Geld hat, investiert es gern in mehr Freizeit und eine saubere Wohnung“, weiß Trost.

Zwischen 20 und 30 Euro pro Stunde für Putzhilfe

„Wir haben wirklich viele Anfragen von Familien“, sagt Stefanie Leue, Mitarbeiterin beim Nicolai Reinigungsservice Rostock. 14 Hausdamen seien momentan in 80 Haushalten im Einsatz. Das Alter ihrer Kunden schätzt sie auf 30 bis 45 Jahre. „Sie möchten am Wochenende lieber ihre Freizeit genießen, statt zu putzen“, sagt die 36-Jährige.

Für die privaten Haushaltshilfen zahlen Familien zwischen 20 und 30 Euro die Stunde. Einige Firmen rechnen auch pro Reinigung ab. „Das richtet sich nach der Größe der Wohnung und nach Zeitaufwand“, erklärt Leue.

Haushaltshilfen wichtiger Wirtschaftszweig

Der Markt für haushaltsnahe Dienstleistungen mit rund eine Million Beschäftigten ist längst zu einem wichtigen Wirtschaftszweig herangewachsen und gilt als Wachstumsmarkt, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Das Nachfragepotenzial wird auf rund 16 Millionen Privathaushalte in Deutschland geschätzt.

Von Stefanie Adomeit