Ein Mann hat am Sonntagabend gegen 18 Uhr am Hauptbahnhof Rostock Reisenden eine falsche Waffe, die einer 9 Millimeter ähnlich sah, präsentiert. Der Polizei zufolge hatte er zudem eine Wurfaxt dabei. Angeblich benutze der 59-Jährige diese nur zum Gärtnern.

Ein Zeuge hatte den Mann der Polizei gemeldet. Vor Ort trafen sie lediglich auf den Hinweisgeber. Dieser gab an, dass ein mit Wanderstock und Fahrradsattel ausgestatteter Mann Reisende angesprochen hatte und denen eine Handfeuerwaffe zeigte. Zudem gab er an, dass der Mann einen verwahrlosten Eindruck machte. Ein weiterer auf dem Bahnsteig befindlicher Zeuge bestätigte die Angaben. Der Täter konnte auf einer Rasenfläche in der Nähe des Bahnhofes gefunden werden.

Waffe wurde verändert, damit sie echt aussieht

Bei der Durchsuchung der Person und den mitgeführten Sachen konnte durch die Beamten die beschriebene Waffe gefunden werden. Hierbei stellten sie fest, dass es ich um eine Anscheinswaffe handelte, die derart verändert wurde, dass diese den Anschein einer echten Handfeuerscheinwaffe erweckte. In der Fahrradtasche fanden sie die Wurfaxt.

Die Anscheinswaffe sowie die Axt wurden sichergestellt und gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

