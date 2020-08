Rostock: Hier bekommen sie Fleisch aus der Region

Rostock

Gammelfleisch, die Rinderkrankheit BSE und schließlich der Corona-Ausbruch im Tönnies-Schlachtbetrieb: Nicht nur Skandale aus der Vergangenheit, sondern auch die Pandemie und ein steigendes Umweltbewusstsein haben bei Verbrauchern ein Umdenken bewirkt. Immer mehr Menschen wollen wissen, woher die Salami auf ihrem Brot und das saftige Steak auf dem Grill stammen. Dabei setzen sie vor allem auf Bio-Produkte aus der Umgebung. Doch wo in der Hansestadt Rostock gibt es eigentlich regionales Fleisch zu kaufen? Die OSTSEE-ZEITUNG hat nachgeforscht.

Betrieb mit 80-jähriger Tradition

Seit mehr als 80 Jahren – mittlerweile in der dritten Generation – fertigt die Fleischerei Spiegel im Rostocker Stadtteil Dierkow Fleisch- und Wurstspezialitäten. „Bei uns wird alles vor Ort produziert“, sagt Dorina Peters. Gemeinsam mit ihrem Ehemann macht sie alles nach bewährter handwerklicher Tradition und mit viel Liebe selbst. „Das findet man in heutigen Zeiten nicht mehr oft“, ist sie sich sicher.

Anzeige

Ausschließlich Fleisch aus der Region geht in dem kleinen Laden in der Hinrichsdorfer Straße 24 über die Theke – unter anderem aus Bentwisch. Und das ist gefragt: „Seit Beginn der Corona-Pandemie erkundigen sich die Leute vermehrt nach der Herkunft der Waren. Auch können wir nun deutlich jüngere Kunden in unserer Fleischerei begrüßen“, berichtet Peters. Ob hausgemachte Leberwurst, Bratwürstchen, Grillfleisch oder köstliche Rezept-Ideen: „Hier findet man von allem etwas. Ein Rundumpaket eben.“

Weitere OZ+ Artikel

Feinstes Biofleisch

Nicht nur konventionelles, sondern vor allem Bio-Fleisch hat das Familienunternehmen Mecklenburger Landpute im Angebot. Seit genau dreißig Jahren versorgt das Unternehmen Feinschmecker mit seinem Puten- und Hühnchenprodukten. „Vom Schlachthof bis hin zur Produktion – jeder einzelne Schritt bis zum eigentlichen Endprodukt findet in der Region statt“, betont Geschäftsführer Armin Kremer.

Auch er hat in den vergangenen Monaten beobachten können, wie sich das Kaufverhalten seiner Kunden geändert hat. Statt in großen Einkaufszentren gehen diese nun bevorzugt auf Wochenmärkten stöbern. „Das ist schon sehr auffällig in letzter Zeit.“ Hinsichtlich der Bio-Produkte lassen sich die meisten Menschen zunächst erklären, wofür sie eigentlich einen Aufpreis zahlen. „Wenn man ihnen erklärt, was alles dahinter steckt, zeigen sich die meisten verständnisvoll. Viele wollen dann sogar lieber etwas weniger Fleisch essen, dafür aber mehr Geld dafür ausgeben“, so Kremer.

Rostocker finden das Angebot des Unternehmens von dienstags und freitags auf dem Wochenmarkt in der Südstadt und am Mittwoch und Samstag auf dem Markt in Reutershagen oder in der Filiale im Ostseepark Sievershagen.

Wurst- und Schinkenspezialitäten

„Die Rostocker“ gehört zu den traditionsreichen Herstellern von Wurst- und Schinkenspezialitäten in Mecklenburg-Vorpommern. Im Ladengeschäft auf dem Betriebsgelände in der Erlensumpfstraße 1 dürfen sich Fleischliebhaber über eine große Auswahl freuen. Besonders die Bratwurst ohne Darm ist ein waschechter Kassenschlager, weiß Geschäftsführer Tobias Blömer. „Vor allem zu Ostern sind die Leute ganz wild darauf.“

Wieso das Unternehmen auf regionale Produkte setzt? „Es war schon immer unser eigener Anspruch zu wissen, wo das Fleisch, das wir verkaufen, herkommt“, erklärt Blömer. „Dadurch, dass wir ausschließlich auf Produkte aus der Umgebung setzen, ergeben sich zudem kurze Wege. Wir sind nicht nur in der Region, sondern auch für die Region.“

Regional und weltoffen

Auch in Roggentin setzt man am liebsten auf Fleisch aus der Region. „Nur Fleisch von Norddeutschen Weidefärsen – das sind weibliche Rinder die nicht gekalbt und ein höheren Fettgehalt als der Jungbulle haben – finden den Weg in unsere Reifekammer, wo sie das vollkommene Dry-Aged-Aroma erhalten“, betont „Prime BBQ“-Gründer Stefan Pistol, der seinen Laden am Globusring 3 hat.

Darüber hinaus verkauft der Fleischmeister Spezialitäten aus der ganzen Welt. „Bei uns kommt man in den Genuss vom buttrigen Geschmack japanischer Wagyu Rinder, nussigen Iberico Schweinefleisch und herzhaften Oma-Kühen aus Spanien, die in der Spitzengastronomie sehr begehrt sind.“

Von Susanne Gidzinski