Rostock: Hier entstehen neue Wohnungen in Dierkow, Gehlsdorf und Kessin

Rostock

Tausende neue Wohnungen sollen in den kommenden Jahren in und um Rostock entstehen. Wohnungsunternehmen, ob privat, kommunal oder Genossenschaft, bauen in der ganzen Stadt oder haben es noch vor. Wo es demnächst freie Wohnungen in der Hansestadt gibt und was sie kosten sollen.

Dierkow

Die Wohnungsgenossenschaft Union Rostock baut zurzeit auf der Dierkower Höhe. „Hier entsteht ein siebengeschossiges Mehrfamilienhaus mit 42 Wohnungen“, sagt Union-Sprecherin Andrea Bartels. Zwei- bis Vierraumwohungen sollen es werden mit einer Wohnfläche zwischen 60 und 90 Quadratmetern. Dazu kommen 29 Stellplätze. „Die Wohnungen werden barrierefrei und mit einem Aufzug erreichbar sein“, so Andrea Bartels weiter. Der Mietpreis liegt bei unter 10 Euro pro Quadratmeter. Im kommenden Jahr sollen die Wohnungen fertig sein.

In der Berringerstraße entstehen durch die Union zudem 33 altersgerechte Wohnungen mit einer Fläche zwischen 40 und 65 Quadratmetern, zwei altersgerechte Wohneinheiten für betreute Wohngruppen und eine Tagespflege für 24 Personen. Mietpreis liegt bei unter 10 Euro pro Quadratmeter. Fertigstellung ist für 2022 angesetzt.

Kessin

In Kessin entsteht aus der ehemaligen Gaststätte Zur Eiche Wohnraum für ältere, hilfsbedürftige Menschen und ein Bäcker mit Café. Die vorhandenen Pensionszimmer werden von der Wohnungsgenossenschaft Union zu kleinen seniorengerechten Appartements umgebaut und in den Räumen der Gaststätte entsteht eine Tagespflege.

Beliebt: Wohnungen in Warnemünde und der Innenstadt Die größte Stadt des Landes verfügte Anfang des Jahres über 122 761 Wohnungen. Davon befinden sich laut Statistik 108 456 in Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen. Besonders Wohnungen am Wasser und im Stadtzentrum, also vor allem in den Bereichen Warnemünde, Stadtmitte und Kröpeliner-Tor-Vorstadt, werden laut Bauamt der Hansestadt Rostock nachgefragt.

Außerdem entsteht auf dem Grundstück in Kessin ein Neubau mit 30 seniorengerechten Wohnungen mit ein bis drei Zimmern sowie Tiefgaragenplätzen. „Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon, Abstellräume und zum größten Teil über offene Küchen“, so Andrea Bartels. Der Mietpreis liegt bei rund 10 Euro pro Quadratmeter. Die Fertigstellung des gesamten Vorhabens ist für 2022/2023 geplant.

Gehlsdorf

In Gehlsdorf entstehen derzeit durch die Union zehn Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 72 Zwei- bis Vierraumwohnungen, die zwischen 47 und 104 Quadratmeter groß sind. Der Mietpreis wird bei 11,50 Euro pro Quadratmeter liegen. „Die Vermietung von drei Häusern beginnt bereits im Oktober“, sagt Union-Sprecherin Andrea Bartels. Die weiteren sieben Häuser werden 2022 fertiggestellt.

Auch in den kommen Jahren plant die Wohnungsgenossenschaft Union Neubauten, zum Beispiel in der Grubenstraße in Stadtmitte. Abriss und Neubau ist in der Mathias-Thesen-Straße Nr. 18 und 19 in Reutershagen geplant.

Das Unternehmen Semmelhack will auf dem Gelände der ehemaligen Poliklinik Lütten Klein 280 Wohnungen bauen. Die erwartete Nettokaltmiete soll bei rund zehn Euro pro Quadratmeter liegen. Quelle: Frank Söllner

Das Warener Unternehmen Muhsal Immobilien baut ebenfalls in Gehlsdorf – direkt an der Kaikante. Dort sei für den dritten Bauabschnitt der Baubeginn fristgerecht erfolgt. „Es sind noch einige Wohnungen im Vertrieb“, sagt Muhsal-Marketingassistentin Julia Maria Köhler.

Stadtmitte und Lütten Klein

„Beim Projekt Vögenteich geht es ebenfalls voran, hier sind die Wohnungen gerade in der Vermietung“, so Julia Maria Köhler. Die ersten der dort geplanten Wohnungen sollen zum Jahreswechsel bezugsfertig sein. Insgesamt entstehen dort in drei Bauabschnitten 89 Mietwohnungen mit zwei bis fünf Zimmern, und 17 Gewerbeeinheiten.

Für Rostocks kommunales Wohnungsunternehmen Wiro will Muhsal Immobilien zudem ein Hochhaus mit 60 Wohnungen in der Warnowallee in Lütten Klein bauen. Dort sollen überwiegend sozialer Wohnungsbau und altersgerechte Wohnungen entstehen. Das Warener Unternehmen ist auch am Wohnungsbau der Union auf der Dierkower Höhe beteiligt.

Von Michaela Krohn