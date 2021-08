Rostock

In den kommenden Wochen bietet das Rostocker Impfzentrum wieder mobile Impfaktionen ohne Voranmeldung an. Voraussetzung ist, dass man gesund ist und in den vergangenen 14 Tagen keine andere Impfung erhalten hat. Eine nachgewiesene Corona-Infektion (Erkrankung, positiver PCR- Befund) muss mindestens vier Wochen zurückliegen. In diesem Fall und auch bei nachgewiesenen Antikörpern gegen Sars-CoV2 ist dann auch nur eine Impfung notwendig, um den vollständigen Impfschutz zu erlangen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angeboten werden die Impfstoffe der Firma Johnson & Johnson (einmalige Impfung) und der Firma Biontech/Pfizer. Eine notwendige Zweitimpfung (Biontech/Pfizer) kann über die Terminhotline des Landes MV, Tel. 0385 2027-1115, vereinbart werden oder auch zu einem späteren Zeitpunkt bei anderen Impfaktionen durch mobile Teams wahrgenommen werden (Mindestabstand 21 Tage zwischen der ersten und der zweiten Impfung).

Folgende Impfaktionen sind geplant:

Bahnhof Warnemünde

Gleis 4

montags bis freitags (20., 23. bis 27. August 2021), von 9 bis 17 Uhr

Martin-Luther-Haus Reutershagen

(Ausgabestelle der Rostocker Tafel), Robert-Schumann-Straße 25

Freitag, 20. August 2021. ab 14 Uhr

Stadtteil- und Begegnungszentrum Toitenwinkel

(Ausgabestelle der Rostocker Tafel)

Montag und Mittwoch, 23. und 25. August 2021, ab 14 Uhr

Rostocker FC

Damerower Weg

August 2021, von 16.30 bis 19.30 Uhr

Sozialkaufhaus Dierkow

Dierkower Höhe 2

Dienstag, 24. August 2021, von 14 bis 17 Uhr

IKEA Rostock

Messestraße 25

Donnerstag und Freitag, 26. und 27.08.2021, von 10 bis 18 Uhr

Auch Touristen können das Impfangebot der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in Anspruch nehmen, ein eventuell notwendiger Zweitimpfungstermin ist dann ebenfalls individuell zu organisieren.

Bereits Erstgeimpfte mit dem Impfstoff der Firma AstraZeneca haben die Möglichkeit, auf diesem Weg eine Zweitimpfung mit Biontech zu erhalten. Hier ist ein Mindestabstand von vier Wochen notwendig. Der Impfnachweis ist mitzubringen.

Weitere Informationen: www.rostock.de/pandemie

Von OZ