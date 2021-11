Rostock

Nachdem viele Studierende in der Corona-Pandemie ihren Nebenjob pausieren oder sich anderweitig orientieren mussten, hat sich der Arbeitsmarkt mittlerweile wieder erholt. Laut der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks arbeiten zwei Drittel aller Studierenden neben dem Studium.

Kim Marie Nagel ist eine von ihnen. Sie ist Lehramtsstudentin im 9. Semester und arbeitet bei der Volkshochschule am Kabutzenhof in Rostock. Die 23-Jährige unterrichtet dort in diesem Semester dreimal die Woche Menschen im zweiten Bildungsweg. Zudem ist sie jeden Freitag bei den Behindertenwerkstätten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Schmarl und arbeitet in der Grundbildung mit geistig und körperlich behinderten Menschen.

Corona hat sich im Geldbeutel bemerkbar gemacht

„Ich möchte meinen Eltern nicht auf der Tasche liegen“, sagt die Studentin und ist deshalb froh, wieder arbeiten zu können und eigenes Geld zu verdienen. Zwar sei sie für die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern dankbar, Corona habe sich aber auch bei ihr im Geldbeutel bemerkbar gemacht, erzählt sie.

Kim Marie hat einen Nebenjob, der sie auch auf ihren späteren Beruf vorbereitet. In ihrem Fall hat die Arbeit in der Volkshochschule sogar erst für den Berufswunsch Lehrerin gesorgt. 2017 hat sie dort ihr Freiwilliges Soziales Jahr gemacht und gab dabei auch Nachhilfe. Der Spaß am Unterrichten und die Arbeit mit Menschen habe dazu geführt, dass sie sich für das Lehramtsstudium entschied.

„Ich finde den Gedanken cool, auch abseits vom Unterricht, den Menschen noch etwas mit auf den Weg zu geben“, sagt sie. In der Gastronomie habe sie sich auch schon ausprobiert, das habe ihr aber nicht so gut gefallen. „Ich brauche etwas Kreatives, wo man merkt, dass man was bewirkt.“

Studierende im Gastgewerbe händeringend gesucht

Die Nachfrage nach studentischen Hilfskräften im Hotel- und Gastgewerbe in Rostock ist nach der Corona-Pause allerdings groß. Das bestätigt Dehoga-Präsident Lars Schwarz. „Das Gastgewerbe ist seit jeher die erste Anlaufstelle für Studenten. Durch die Pandemie ist das aber ins Stocken geraten.“ Jetzt sei zwar keine Hochsaison mehr, dennoch gebe es vielseitige Einsatzmöglichkeiten, in denen Studierende „händeringend“ gesucht werden.

So sucht auch der Studentenkeller in Rostock Unterstützung. Das teilt der Club auch auf ihrer Instagramseite mit. Ebenso ist auch der LT-Club immer auf der Suche nach Verstärkung. „Wir brauchen ständig Menschen, die nebenbei bei uns arbeiten“, bestätigt der Geschäftsführer Witzan Schmidt. Corona habe das noch verschärft. Der Dehoga-Präsident Lars Schwarz sieht dafür einen möglichen Grund: „Die Leute suchen was Sicheres und Festes.“

Jobs in der Gastronomie nicht unbeliebt

Jobs in der Branche seien aber keinesfalls unbeliebt, gibt Schwarz zu verstehen. „Durch viele offene Stellen sieht es immer so aus, als würden die Menschen den Job nicht machen wollen. Dem ist aber nicht so.“ Die tatsächlichen Arbeitsplätze seien lediglich gestiegen. „Wer offen, aufgeschlossen und interessiert ist, für den ist Gastgewerbe immer das Richtige“, sagt der Dehoga-Präsident.

Wer in Rostock keinen bestimmten Nebenjob sucht, kann sich an Staff eins wenden. Die Mitarbeiter dort vermitteln Jobs in den unterschiedlichsten Bereichen von Eventbetreuung bis Housekeeping. Nach der Anmeldung stehen den Studierenden mehr als 100 Jobs zur Auswahl. Auf ihrem Smartphone können sie die Schichten sehen und sich für einen entscheiden. Es gibt einen Mindestlohn von 12 Euro und die Einsatzzeiten können flexibel gewählt werden.

Hier kann man Nebenjobs finden Um einen Nebenjob zu finden, gibt es auch an den schwarzen Brettern an der Uni immer Angebote. Der Asta in Rostock hat auf seiner Seite eine Jobbörse, wo Jobs aufgelistet werden. Viele Professoren oder Dozenten suchen zudem studentische Mitarbeiter. Auf der Seite der Uni Rostock gibt es ebenfalls eine Auflistung mit Jobangeboten.

„Sehr beliebt sind Aufgaben in der Promotion oder auch Großevents, je nach Dauer und zeitlicher Lage.“ Weniger beliebt seien Aufgaben im Freien oder im Verkauf, wie der Geschäftsführer Volker Rantz erklärt. Bis zu 1500 aktive Studierende habe Staff eins bereits an Arbeitgeber vermittelt. „Wegen Corona gab es weniger Jobs, da keine Events stattfanden und auch die Gastronomie stillstand“, sagt Rantz. Mittlerweile seien sie aber wieder bei einem gesunden Maß.

Von Gina Henning