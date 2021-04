Ende April beginnt die Prüfung des Bauantrages für das „Wohngebiet Kiefernweg“ im Bereich Biestow. An der südwestlichen Grenze von Rostock sollen rund 250 Eigenheime – überwiegend in Form von Einfamilienhäusern – entstehen. Wo es noch freie Baugrundstücke in Rostock gibt – mit Karte.