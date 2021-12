Hinrichshagen

An der Alten Forstbaumschule in Hinrichshagen zeigen sich Siebenjährige am Samstagmorgen baumstark. Der kleine August hat sich zum Verkaufsstart der Weihnachtsbäume in der Rostocker Heide, eine eigene Tanne für sein Kinderzimmer gesichert. Eine Douglasie vermutet Papa Marian Lenz, so genau weiß er es nicht. Den kleinen Baum gab es kostenlos obendrauf – zur zwei Meter großen Nordmanntanne, die bereits gut verpackt im Auto liegt.

Familie Lenz komme schon seit einigen Jahren immer wieder hier her. Die Preise passen: 27 Euro hat sie dieses Jahr bezahlt. „Leider ist es wegen Corona das zweite Jahr ohne Kinderbasteln und Wildgulasch“, bedauert Papa Marian. Aber: „Wir holen uns mit den Bäumen in dieser tristen Zeit eine Freude ins Haus.“ Und was hat August mit seinem winzigen Exemplar vor? Kommen da Fußbälle oder bunter Quatsch ran? „Nein, einfach nur schmücken, mit Kugeln“, sagt der Zweitklässler.

Der perfekte Weihnachtsbaum: Groß und viele Etagen

Ganz so klassisch geht es bei Familie Lorenz nicht zu. Ihr Baum werde bunt, verrät Friedrich: „Dinos, Meerjungfrauen, ein Weihnachtsmann auf einem Schlitten, aber auch ein paar Kugeln kommen da ran.“ Der Siebenjährige selber hat sich zum Tannenbauschlagen gut vorbereitet: Helm, Schutzbrille und Motorsäge hat er dabei. Leider ist das Sägeblatt nur aus Plastik. Deshalb muss der Onkel mit einer Säge helfen.

Nur mit der Größe ist Friedrichs Mutter nicht zufrieden. Fürs Wohnzimmer ist der ausgesuchte Baum zu klein. Das müssen die beiden Jungs wohl noch einmal ran: „Er muss groß sein, einfach schön und vor allem muss er viele Etagen haben, um die Kugeln hängen zu können“, beschreibt sie ihr Anforderungsprofil für den perfekten Baum.

Stadtforstamt verkauft auch Wild in Rostocker Heide

Überhaupt ist viel los auf dem Gelände, das bestätigt auch Eva-Maria Burk. 35 Jahre hat sie in der Forstbaumschule gearbeitet. Nun ist sie Rentnerin und hilft zum Verkaufsstart aus. „Es läuft gut“, sagt sie. „Gefragt sind vor allem Bäume zwischen 1,80 und 2 Meter.“ Ihr Kollege Marc Hinz verkauft derweil Wild. Der Forstwirt vom Stadtforstamt hat sich seine Fleischration für dieses Jahr schon gesichert, erzählt er. Aus guten Gründen: „Die erste Lieferung Hirsch- und Wildschweingulasch ist schon ausverkauft.“

Es werde aber noch zwei weitere Lieferungen geben. Auch die Rehkeulen seien gefragt. „Insgesamt bekommen wir 55 Keulen vom Rehwild. Die werden alle weggehen.“ 15,50 Euro kostet das Kilo. Und es sei jeden Cent wert, sagt eine Kundin. Sie habe aber dieses Jahr Wildschweinrücken gekauft. Der werde mit Gewürzen und Rotwein eingelegt. Wer in den Genuss kommt, wisse sie noch nicht. Die Planungen in der Familie laufen noch. Aber vorbereitet auf Besuch ist sie: Wild und Baum liegen sicher verstaut im Auto. Weihnachten kann kommen.

Forstwirt Marc Hinz vom Stadtforstamt verkauft Wildfleisch an der Alten Forstbaumschule und die Nachfrage ist groß. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Der Weihnachtsbaum- und Wildfleischverkauf in der Rostocker Heide ist bis zum 23. Dezember 2021 täglich außer sonntags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Adresse: Alten Forstbaumschule in Hinrichshagen, Am Jägeracker 19 (Straße Richtung Markgrafenheide, Einfahrt ist ausgeschildert). Zu haben sind Kiefern, Fichten, Blaufichten und Omorika für 15 bis 20 Euro pro Stück. Nordmanntannen und Nobilis kosten 27 Euro bis bis 32 Euro pro Stück. Weihnachtsbäume über drei Meter gibt es auf Anfrage. Die Preise umfassen Mehrwertsteuer und Netzverpackung.

Von Juliane Schultz