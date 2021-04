Rostock

Im Rostocker Schifffahrtsmuseum auf dem „Traditionsschiff Typ Frieden“ gehört der Maschinenraum bisher nicht zu den Attraktionen, von denen Besucher nachher noch besonders lange schwärmen. Dabei liegt tief im Bauch des ehemaligen „MS Dresden“ ein wahrer Technikschatz verborgen. Davon sind jedenfalls die drei ehemaligen Schiffsingenieure Ulf von Rahden, Karl Fechtner und Helmuth Prüfer und eine Reihe weiterer Schifffahrtsenthusiasten überzeugt.

Das dreiköpfige Kernteam hat einen ehrgeizigen Plan entwickelt: Einer der mächtigen Dieselmotoren soll erstmals nach 51 Jahren Stillstand wieder gestartet werden. So lange liegt das Schiff bereits als schwimmendes Museum in Rostock. Schon lange ist es ein technisches Denkmal. Später soll der Hilfsdiesel dann regelmäßig laufen und Besuchern einen authentischen Eindruck vom Alltag im Maschinenraum des 160-Meter-Frachters vermitteln. Studierende der Warnemünder Seefahrtschule beteiligen sich an der Aktion und schrauben mit.

„Wie in der Hölle“

Um den nötigen Neukauf einiger Hilfsaggregate zu finanzieren, hat das Schifffahrtsmuseum eine Crowdfunding-Aktion im Internet gestartet. 30 000 Euro sind nötig, um einen sicheren Betrieb des Motors vor Besuchern zu ermöglichen. Wenn 17 000 Euro zusammenkommen, sollen die Arbeiten beginnen. Bisher sind knapp 3000 Euro eingegangen.

Noch bis 31. Mai läuft die Aktion „Maschinen Stopp? Letzte Chance für unsere Hilfsdiesel" auf der Crowdfunding-Plattform Startnext (www.startnext.com/maschinen-stopp/). Ziel ist es, mindestens 17 000 Euro für den Neustart der Maschinen zu sammeln, benötigt werden insgesamt 30 000 Euro.

„Es war ein bisschen wie in der Hölle“, sagt Ulf von Rahden mit leicht schwärmerischen Geschichtsausdruck. Der heute 66-Jährige fuhr mehrere Jahre auf Schiffen dieser legendären Baureihe, der Maschinenraum war sein Arbeitsplatz. Darin herrschten Temperaturen von mindestens 51 Grad und pausenlos ohrenbetäubender Lärm. „Verständigung war nur per Handzeichen möglich“, sagt von Rahden, der heute in Berlin in der Windkraftbranche arbeitet. Kleinere und manchmal auch größere Feuer gehörten zum Alltag, ebenso schweißtreibende Reparaturen. Kaputt ging ständig irgend etwas, aber alles ließ sich mit eigenen Mittel wieder in Gang bringen – ein Vorteil der handgesteuerten Anlagen. Die stammten, was ebenfalls ungewöhnlich war, komplett aus DDR-Produktion.

Letztes erhaltenes Schiff

Dass ein Wiederbetrieb des mehr als acht Tonnen schweren Sechszylinders überhaupt realistisch werden könnte, grenzt fast schon an ein Wunder. Jahrzehntelang sickerte über die Abgasanlage Regenwasser in die Maschinen. Der Rost legte nahezu alle beweglichen Teile lahm. 2019 beschlossen die Maschinenraum-Veteranen, einen der Hilfsdiesel zu zerlegen, die gesamte Technik zu konservieren und wieder zusammenzuschrauben. Damit wenigstens eine dieser Maschinen, die den Bordstrom erzeugten, erhalten bleibt. Das „MS Dresden“ ist das letzte noch existierende Schiff vom „Typ Frieden“, die übrigen 14 wurden verschrottet und landeten im Hochofen.

Mehr als 2000 Arbeitsstunden steckten die Hobbyschrauber bislang in ihr Projekt. Der Zustand der Schrauben, Kolben und Ventile war deutlich besser als befürchtet. Das gab den Ausschlag für den nächsten Schritt: Warum nicht aus den noch verwendbaren Teilen einen Hilfsdiesel zusammenbauen, der sich wieder starten lässt?

Nur Originalteile

„Wir verwenden nur Originalteile“, sagt Karl Fechtner, der für die Details des geplanten Wiederaufbaus zuständig ist. Aus rund 3500 Elementen besteht der Motor. Einige der fehlenden Teile steuern die Unternehmen Kloska Schiffsversorgung und Rean aus Sassnitz bei, die noch originale Typ-Frieden-Ersatzteile in ihren Lagern hatten. Mit dem Geld aus dem Crowdfunding sollen die Hilfsaggregate bezahlt werden, die den gewaltigen Verbrennungsmotor mit Pressluft, Strom, Schmieröl und Kraftstoff versorgen.

Bis der Hilfsdiesel wieder tuckert, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Ulf von Rahden ist überzeugt, dass sich der Aufwand lohnt. Zurzeit sollen Maschinenraumgeräusche aus Lautsprechern den Museumsbesuchern ein Gefühl vom Alltag in diesem Teil der DDR-Handelsschifffahrt vermitteln. „Wenn der Diesel wieder tuckert, gelingt das viel besser“, sagt der Schiffsingenieur.

