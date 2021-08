Rostock

Vor dem Rostocker Amtsgericht wurde am Donnerstag der Prozess gegen einen 39-jährigen Angeklagten eröffnet, bei dem die Tatvorwürfe des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der fahrlässigen Körperverletzung und der Sachbeschädigung im Raum stehen.

Autofahrer Pascal K. soll, so die Anklage, absichtlich einen Roller gerammt haben, um dessen Fahrer und Mitfahrerin zu verletzen. Auslöser soll eine beleidigende Geste vom Rollerfahrer gewesen sein, über den sich der Autofahrer ärgerte. Lenker und Sozia wurden damals erheblich verletzt.

Aus der Anklageschrift

Der Anklageschrift ist Folgendes zu entnehmen: An einem Reißverschlussverfahren auf der Arnold-Bernhard-Straße wollte der BMW-Fahrer (linke Spur) sich noch rasant vor dem auf der rechten Spur fahrenden Roller einfädeln. Da der Platz dafür zu eng war, musste der 39-Jährige mit seinem BMW notgedrungen abbremsen und sich hinter dem Zweirad einordnen. Der aufbrausende Autofahrer ärgerte sich darüber, fuhr dicht auf den Roller auf – bis zur nächsten Kreuzung. Dort standen beide an einer roten Ampel nebeneinander.

Der Rollerfahrer zeigte einen „Wischer“ in Richtung des Angeklagten. Dies versetzte diesen derart in Rage, dass er die Verfolgung des Zweirads aufnahm, es in der Parkstraße überholte und beim Wiedereinscheren absichtlich rammte. Bei dem Unfall stürzten Fahrer und Mitfahrerin. Die 36-jährige Sozia erlitt erhebliche Verletzungen am Bein, zwei Platten und elf Schrauben wurden ihr in einer OP eingesetzt, sie musste in die Reha und ist seitdem „keinen Tag schmerzfrei“, wie sie vor Gericht angab.

Der Angeklagte sprach von „Schlenkerbewegungen“, die der Roller gemacht hätte. Beim Überholen habe er dann einen „Schlag“ bemerkt, es kam zum Unfall. „Ich kann mir nicht erklären, wie das passiert ist. Es war nie meine Absicht, jemanden zu verletzen“, sagte der 39-Jährige und entschuldigte sich. Der 38-jährige Rollerfahrer widersprach den „Schlenkerbewegungen“.

Eine Autofahrerin, die direkt hinter den Streitenden fuhr, empfand das Verhalten des BMW-Fahrers als eine „Machtdemonstration“. „Ich hatte das Gefühl, dass der Roller sich vom Auto bedroht gefühlt hat“, sagte sie. Auch nahm sie provozierende Schlangenlinien vom BMW-Fahrer dem Zweirad gegenüber wahr.

Prozessauftakt am Donnerstag in Rostock Quelle: Stefan Tretropp

Viel Gesprächsstoff

Der Eröffnungstag war geprägt von persönlichen Befindlichkeiten zwischen Verteidiger und Staatsanwalt, immer wieder stritten sich beide lautstark im Prozessverlauf. Ebenfalls für viel Gesprächsstoff sorgte der Fakt, dass sowohl der vermeintliche Unfallverursacher als auch die Opfer zufällig in einem Betrieb arbeiten.

Auch, dass die Schwestern des Rollerfahrers bei der Staatsanwaltschaft und der Polizei arbeiten und den Angeklagten aus der Hansa-Hooligan-Szene kennen und gegen ihn bereits ermittelten, ließ die Gemüter erhitzen. Vier Monate nach dem Unfall, einen Tag vor Heiligabend 2020, wurden die Fahrerlaubnis und das Auto des Angeklagten beschlagnahmt. Der Prozess wird Anfang September fortgesetzt.

Von Stefan Tretropp