Rostock

Die Geschäftsführung der Johanniter Luftrettung hat am Mittwoch den Rostocker Arzt Dr. Sven Willem Hauschild zum neuen Leitenden Hubschrauberarzt am Luftrettungszentrum Rostock ernannt. Der Oberarzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin ist bereits seit 2017 Leitender Notarzt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und seit 2019 Katastrophenschutzbeauftragter und Leiter der Krankenhausalarm- und Einsatzplanung am Klinikum Südstadt Rostock.

Übergangsweise hatte mehrere Jahre der Ärztliche Direktor des Südstadtklinikums, Prof. Dr. Jan P. Roesner, diese Funktion inne.

Hubschrauber für optimale Versorgung der Patienten

„Als neuen standortverantwortlichen Hubschrauberarzt konnten wir einen unserer erfahrensten Notärzte gewinnen“, freute sich Prof. Dr. Jan P. Roesner über die Ernennung. „Gerade in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern mit vielen kleineren Krankenhausstandorten ist ein Intensivtransporthubschrauber für die optimale Versorgung der Patienten unentbehrlich.“

Der 24-Stunden-Intensivtransporthubschrauber (ITH) der Johanniter Luftrettung, Christoph Rostock, fliegt seit 1993 für Mecklenburg-Vorpommern. Ende vergangenen Jahres ist die Konzession zur Durchführung von Intensivtransporten im Rettungsdienst mit dem Intensivtransporthubschrauber durch das Land MV neu vergeben worden. 2020 startete der am Klinikum Südstadt stationierte ITH insgesamt 340 Mal.

Steigende Einsatz-Zahlen erwartet

Dem Leitenden Hubschrauberarzt obliegt die Organisation, Durchführung und Aufsicht der am Luftrettungszentrum Rostock eingesetzten Notärzte. Er ist der erste Ansprechpartner an der Schnittstelle von Johanniter Luftrettung und Südstadtklinikum.

„Uns war es sehr wichtig, einen festen standortverantwortlichen Hubschrauberarzt zu ernennen, da wir aufgrund der aktuellen Entwicklungen zukünftig von einem weiteren Anstieg der Einsätze ausgehen“, betonte der Geschäftsführer der Johanniter Luftrettung, Frank Zabell. „In der Corona-Pandemie ist einmal mehr die Notwendigkeit von Intensivtransporthubschraubern deutlich geworden, um Covid-19-Patienten in Krankenhäuser mit freien Intensivkapazitäten zu verlegen.“

Von OZ