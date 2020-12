Rostock

Es hätte so schön werden können: Glitzer, Glamour und eine spektakuläre Show auf dem Eis, die die Herzen des Publikums dahinschmelzen lässt. Doch daraus wird nichts. Die Premiere zum 18. Gastspiel von „Holiday on Ice“ in Rostocks Stadthalle, die diesen Donnerstag über die Bühne gehen sollte – bedingt durch die Corona-Pandemie fällt sie aus.

„Die Vorweihnachtszeit ohne ‚Holiday on Ice‘ – das ist für uns vom Stadthallen-Team und zahlreiche Besucher ein einschneidendes Erlebnis“, sagt Peggy Burmeister. Doch so bitter der Jahresabschluss auch ist, so zuversichtlich schaut die Chefin der Messe- und Stadthallen-Gesellschaft „inRostock“ auf den Veranstaltungskalender für 2021. Denn dann soll nicht nur die Eis-Revue ein fulminantes Comeback in der Hansestadt feiern.

Konzerte mit Stars wie Roland Kaiser, Böhse Onkelz oder Maite Kelly, Auftritte von Comedians wie Mario Barth, Shows wie die Pferdegala Cavalluna – vieles von dem, was dieses Jahr abgesagt werden musste, soll nachgeholt werden. Zudem haben sich neue Acts, wie Rea Garvey oder Kim Wilde, angekündigt. Termine gibt es schon, wenn auch ohne Gewähr. „Ich habe große Hoffnung, dass der Großteil wie geplant stattfindet“, sagt Peggy Burmeister.

Schwieriges Jahr geht zu Ende

Damit Fans und Besucher jederzeit auf dem Laufenden sind, was die Events betrifft, hat die Messe- und Stadthallengesellschaft die Zwangspause genutzt und ihren Onlineauftritt überarbeitet. Auf der neuen Website sind die aktuellen Termine einsehbar, Tickets für Konzerte oder Messen können gekauft, Gutscheine bestellt werden.

Für die Messe- und Stadthallengesellschaft geht ein schwieriges Jahr zu Ende. Dabei hat es so vielversprechend begonnen. Noch im Februar hatte Peggy Burmeister prognostiziert, dass 2020 das erfolgreichste Jahr in der Geschichte von Stadthalle und Hansemesse werden wird. Es kam anders: Nach 64 Veranstaltungen, die insgesamt 90 000 Besucher anlockten, war im März Schluss mit lustig.

Das Set für das Konzert von Johannes Oerding wurde gerade aufgebaut, da kam die Entscheidung: Wegen der Covid-19-Pandemie sind bis auf weiteres alle Großveranstaltungen verboten.

Von Normalität weit entfernt

Auch neun Monate nach Ausbruch der Pandemie kann von Normalität in der Veranstaltungsbranche keine Rede sein. Noch immer seien viele Mitarbeiter in Kurzarbeit und die Stadthallen-Gesellschaft auf deutlich mehr Zuschüsse als üblich seitens der Stadt angewiesen, sagt Peggy Burmeister.

Immerhin: Die Hansemesse konnte 2020 einiges einspielen. Mit ausgeklügeltem Hygienekonzept durften dort seit September Messen, wie die internationale Rassehundeausstellung oder die Jobfactory, stattfinden.

Corona-Tests statt Hochzeitskleidern in der Hansemesse

Für ein beliebtes Event gibt es allerdings vorerst kein Happy End: Die Hochzeitsmesse muss von Ende Januar 2021 auf 2022 verschoben werden. Mit Blick auf die konstant hohen Infektionszahlen und anhaltende Debatten um eine Verlängerung des Teil-Lockdowns habe man sich entschieden, die Messe für 2021 abzusagen, erklärt Hansemesse-Chef Andreas Markgraf.

Dort, wo sich verliebte Pärchen auf den schönsten Tag ihres Lebens eingestimmt hätten, lassen sich aktuell Rostocker auf das Coronavirus testen. Noch bis mindestens Ende Februar soll die Hansemesse Abstrichzentrum bleiben, zudem wird dort ein Impfzentrum aufgebaut. Ab März sollen in der Schmarler Halle allerdings wieder Veranstaltungen stattfinden, sagt Peggy Burmeister. Den Auftakt würde die Ostseemesse am 2. März machen. Ob das tatsächlich möglich sein wird, bleibe jedoch abzuwarten. Die Vorbereitungen auf anstehende Events laufen jedoch. „Wenn wir das Go bekommen, sind wir bereit.“

Diese Veranstaltungen sollen 2021 und 2022 in Rostocks Stadthalle stattfinden Diese Events von 2020 hatten verschoben werden müssen: Johannes Oerding 31.03.2021 Lord of the Dance – Termin in Vorbereitung Die Nacht der Musicals 18.02.2021 Cavalluna 21. 16.05.2021 Amigos 29.10.2022 Massachusetts Bee Gees Musical 16.03.2021 Rock Legenden 21.05.2021 SAM der Feuerwehrmann 19.01.2021 Santiano 7.10.2021 Cornamusa 26.02.2021 Eckart von Hirschhausen 3.02.2021 Böhse Onkelz (in der Hansemesse) 3.10.2021 Alex Christensen 10.05.2021 Simply the Best – Die Tina Turner Story 23.02.2021 Conni das Schulmusical 25.07.2021 Die große Schlager Hitparade 31.05.2021 The Best of The Hollies 11.05.2021 Nacht der Hanseaten & The Music of the Night 5.06.2021 Sascha Grammel 12.08.2021 Rudy Giovannini 5.09.2021 Maite Kelly 10.02.2022 Tom Gaebel & His Orchestra 16.04.2021 Die Frank Schöbel Story 6.11.2021 Roland Kaiser 8.10.2021 Chris Norman & Band 18.05.2021 Mario Barth 25.11.2021 Dieter Nuhr 11.04.2021 Angelo Kelly & Familie 15.12.2021 Holiday on Ice 2.12. – 5.12.2021 Kerstin Ott 7.04.2021 Matthias Reim 30.12.2021 Feuerwerk der Turnkunst 9.04.2021 Tao – Drum 18.01.2022 Fantasy 10.10.2021 Semino Rossi 28.09.2021 Amigos & Danielo Alfinito 29.10.2022 Alle Termine ohne Gewähr Diese Stars sind neu im Programm: Kerstin Ott 7.4.2021 Rea Garvey 27.4.2021 Kim Wilde 14.10.2021 Beatrice Egli 1.11.2021 Chris de Burgh 8.11.2021 Ina Müller 18.2.2022 Veranstaltungen, die 2020 stattfinden sollten und ersatzlos gestrichen wurden: The Music of Star Wars Das ist Wahnsinn Forever Amy – Amy Winehouse’s Original Band Beat It Pietro Lombardi & Band Roger Hodgson & Band Katie Melua & Band Status Quo. Neue Tour in Planung The Music Of James Bond

Dem Neustart fiebert auch das „Holiday on Ice“-Team entgegen. Die Show, für die sich schon Promis wie Sarah Lombardi oder DJ Bobo auf die Schlittschuh-Kufen wagten, soll am 2. Dezember 2021 Premiere in der Stadthalle feiern. „Wir rekrutieren gerade unsere Eisläufer für die Show“, sagt Sprecherin Nadine Matzat. Welches Programm die Profis zeigen werden, werde bis April entschieden. Dann sollen auch der Titel der neuen Tour sowie deren prominente Gäste bekanntgegeben werden. Petra Burmeister ist sich aber jetzt schon sicher: Das Publikum wird einmal mehr dahinschmelzen. Wer das kaum erwarten kann, kann sich pünktlich zum Weihnachtsfest Vorfreude sichern: Tickets für „Holiday on Ice“, aber auch für Konzerte und Messen können unter www.inrostock.de bestellt werden.

Von Antje Bernstein