Rostock

Geht es nach Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos), könnte die Hansestadt schon bald einen großen Schritt in Richtung Öffnung von Geschäften und Restaurants machen. Helfen soll dabei die Kontaktnachverfolgungs-App „Luca“, die mit prominenter Unterstützung – unter anderem der Band „Die Fantastischen Vier“ – mitentwickelt wurde. Wie die App funktioniert, ab wann sie in Rostock zum Einsatz kommen kann und warum es auch Bedenken gibt, hat die OZ zusammengefasst.

Was kann „Luca“, was die Corona-Warn-App der Bundesregierung nicht kann?

„Luca“ hat drei zentrale Schnittstellen – den Gastgeber, den Gast und die Gesundheitsämter. Der Gast meldet sich einmalig in der App mit seinen Daten auf einem mobilen Endgerät an. „Luca“ generiert einen sich minütlich ändernden QR-Code, der dem Smartphone zugeordnet ist. Mit diesem „Pass“ können sich Gäste dann in „Locations“ einchecken – egal, ob Wochenmarkt, Kirche, Restaurant, Geschäft oder Familientreffen. Alles, was der Gastgeber dafür benötigt, ist ebenfalls ein Handy mit der „Luca“-App. „Ich checke per Scan bei meinem Gastgeber ein und werde automatisch ausgeloggt, wenn ich den Ort wieder verlasse“, berichten die Entwickler.

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung hingegen arbeitet nur mit Bluetooth, zeichnet nicht auf, wo genau sich ihre Nutzer befinden.

Was macht die App bei einem Infektionsfall?

Tritt ein Infektionsfall ein, werden alle Gäste der „Location“ informiert, die sich zur betreffenden Uhrzeit dort aufgehalten haben. Parallel werden die Gesundheitsämter informiert, die dann automatisch Zugriff auf die Daten der übrigen Gäste haben. „Zusätzlich bietet die App ein Kontakttagebuch an. Hier sehe ich bis zu 30 Tage zurück, wo ich wann war – genau das Kontakttagebuch, was Virologen wie Christian Drosten empfehlen“, erklären die Entwickler. Zudem bieten die Entwickler einen analogen Schlüsselanhänger mit QR-Code an, so dass „Luca“ auch ohne Smartphone benutzt werden könne.

In Jena ist „Luca“ schon im Einsatz: Wie sind die Erfahrungen mit der App?

Im thüringischen Jena ist die App seit dem 27. Januar schon im Einsatz – allerdings nur bedingt. „Durch den Lockdown haben wir kaum Möglichkeiten, die App anzuwenden. Wir haben sie aber zweimal bei Sitzungen des Stadtrats getestet, inklusive Gästen und Presse“, berichtet Jenas Rathaus-Sprecher Kristian Philler der OZ. Weil aber niemand Corona-positiv war, sei dies simuliert worden. Die Daten seien sofort ans Gesundheitsamt übermittelt worden.

Bei Jenas Innenstadthändlern stoße die App laut Rathaus allerdings auf gemischtes Interesse. „Die Idee wurde zwar überwiegend positiv bewertet, Einzelhändler werden sie aber zunächst wohl kaum nutzen“, sagt Kristian Philler. Denn Sinn mache „Luca“ aus ihrer Sicht nur dort, wo sich die Menschen länger aufhalten – etwa im Restaurant oder Theater. In Geschäften, wo sich die Kunden nur kurz aufhalten und ein stetiger Wechsel und Bewegung in den Räumen stattfinden, eher nicht. Auch im Nahverkehr sieht die Stadt Jena bislang noch Probleme bei der Handhabung. Kurz gesagt: Die App macht nur dort Sinn, wo Kunden und Gäste bislang auf einem Zettel ihre Kontaktdaten hinterlegen mussten.

Die Band „Die Fantastischen Vier“ – hier bei einem Konzert 2018 in Bad Segeberg – haben sich an der Entwicklung der App „Luca“ beteiligt. Quelle: Axel Heimken/dpa

Auch auf den Nordseeinseln Sylt, Amrum und Föhr wird „Luca“ schon genutzt. Die dortigen Behörden bewerten die App als deutlich sicherer als das Eintragen von Kontaktdaten auf Zetteln in Restaurants, da die Nutzer in der App extra einer Freigabe ihrer Daten zustimmen müssen.

Wer hat Luca entwickelt?

Das Team hinter der „Luca“-Initiative setzt sich zusammen aus der Nexenio GmbH, einer Ausgründung des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam, und einigen Kulturschaffenden, wie der Band „Die Fantastischen Vier“. Sie sagen unter anderem: „Wir sind ein Teil der Kulturszene, aber wir sind auch persönlich betroffen. Wir brauchen gesellschaftliche Kontakte, aber wir brauchen auch Sicherheit. Mit Luca lassen sich unter anderem Konzerte und Veranstaltungen sicher durchführen, die Gesundheitsämter werden nachhaltig entlastet und Infektionsketten schneller unterbrochen, was am Ende zu mehr Freiheit führen wird. Als wir von der Idee für Luca hörten, waren wir begeistert.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ist die App datenschutzrechtlich unbedenklich?

Landesdatenschützer Heinz Müller bestätigt der OZ, dass zurzeit Gespräche zwischen der Hansestadt Rostock und seiner Behörde zur App laufen. Eine abschließende Beurteilung können die Datenschützer laut Müller noch nicht geben. Nach ersten Eindrücken durch Techniker und Juristen soll die App aber datenschutzrechtlich positiv bewertet worden sein. Schon in den nächsten Tagen könnte es ein Okay für „Luca“ aus Schwerin geben.

Wann kommt „Luca“ in Rostock zum Einsatz?

Ein konkretes Startdatum gibt es laut Ulrich Kunze, Sprecher der Hansestadt Rostock, nicht. Der Einsatz der App soll am Mittwoch aber auf dem MV-Gipfel diskutiert werden. Kosten entstehen der Stadt und dem Gesundheitsamt für die Nutzung der App laut Kunze nicht. Zurzeit werde zudem geprüft, ob der Einsatz der App für die Stadt durch die Bürgerschaft extra beschlossen werden muss.

Von Michaela Krohn