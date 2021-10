Rostock: Hommage an Bob Dylan feiert in der Bühne 602 Premiere

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Ein ambitioniertes Projekt, was am vergangenen Samstag in der Bühne 602 Premiere hatte: „The Times They Are A-Changin’“ – zu Deutsch „Die Zeiten ändern sich“ – so war der Abend nach einem Dylan-Song überschrieben. Selten stimmte dieser Satz so wie heute.

Teile des Dylan-Werks wurden neu interpretiert

Aber es ging nicht um unser Hier und Jetzt, sondern um jenes umfangreiche Werk, das Bob Dylan in den letzten 60 Jahren abgeliefert hat. Dafür hatte sich ein Trio zusammengefunden: Es bestand aus Anna J. Woehrlin (Gesang, Gitarre), Johannes Pistor (Gitarre) und Marcus Möller (Texte). Regie führte Georg Haufler. Ein sehr liebevoll serviertes Projekt, das nicht in Ehrfurcht erstarrte, sondern Teile des Dylan-Werkes für diese Hommage einfach neu anordnete.

Wohl auch, um zu zeigen, welche Kraft, welche Qualität immer noch in diesen Songs steckt. Das waren unter anderem „Lay, Lady, Lay“ oder „Father of Day, Father of Night“, der letztere Song kam in einer wunderbar atmosphärischen Version von der Bühne.

Deutsche Übersetzungen hatten eine besondere Wirkung

Die deutschen Text-Übersetzungen, vorgetragen von Marcus Möller, hatten eine besondere Wirkung. Denn die ins Deutsche geholte Dylan-Lyrik machte ihre poetische Qualität auch außerhalb der Muttersprache des Künstlers deutlich. Das waren zum Beispiel Übertragungen von „Forever Young“ oder „A Hard Rain’s a-Gonna Fall“. In diesen Momenten zeigte sich auch, dass wir im deutschen Sprachraum keinen Popkünstler oder Liedermacher von diesem Kaliber haben – Herbert Grönemeyer hin, Wolf Biermann her.

Bob Dylan ist längst eine Klasse für sich, ist inzwischen ein Gesamtkunstwerk geworden und dabei doch rätselhaft geblieben. Ehrungen für Dylan gab es zuhauf, schließlich wurde er 2017 mit dem Literaturnobelpreis geehrt. Und in diesem Jahr wurde der Musiker 80 Jahre alt, was der Anlass für diese Hommage war. In Rostock hatte Bob Dylan übrigens 1998 und 2014 gespielt.

Die drei Künstler auf der Bühne blieben eigenständig

Dieser Abend konnte nur einen sehr kleinen Teil aus dem umfangreichen Dylan-Werk präsentieren. Und trotzdem kam eine intensive Wirkung zustande. Marcus Möller deklamierte kraftvoll und etwas schnodderig zugleich und machte deutlich, wie viel Alltagspoesie in den Dylan-Texten steckt. Anna J. Woehrlin sang mit Hingabe und blieb in ihren Interpretationen trotzdem eigenständig. Johannes Pistor lieferte als vielseitiger und versierter Gitarrist die Basis für die Musikalität, die auf der Bühne gemeinsam geschaffen wurde. Die drei Künstler verbeugten sich auf ihre eigene Weise vor Dylan.

Intimer und intensiver Abend

So bot der Aufführungsort – halb Bühne, halb als Wohnzimmer gestaltet – einen idealen Rahmen für diese Hommage, es wurde ein intimer und intensiver Abend. Am Ende erklang schließlich der titelgebende Dylan-Song, also „The Times They Are A-Changin“.

Die nächsten Vorstellungen: 7. November, 18 Uhr, 11. Dezember. 20 Uhr, immer in der Bühne 602 in Rostock.

Von Thorsten Czarkowski