Freizeitspaß am Stadthafen - Hüpfburgenland Maus kommt nach Rostock: Was der Betreiber in der Hansestadt vorhat

Toben erwünscht: Im Rostocker Stadthafen eröffnet am Samstag das Hüpfburgenland Maus. Bis Oktober kann dann wieder auf zahlreichen Burgen und großen Gummi-Tieren gesprungen werden. Betreiber Phillip Maus erzählt, was die Besucher erwartet. Die OZ verlost Freikarten.