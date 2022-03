Rostock

Ein Hund hat seine Besitzer vor größerem Schaden bewahrt. Ein unbekannter Täter ist am Donnerstag gegen 22:45 Uhr in die Werkstatt eines Gartenbaubetriebes in Rostock-Diedrichshagen eingedrungen. Nach Polizeiangaben nahm der Einbrecher mehrere Kettensägen, einen Laubbläser sowie etliches Zubehör mit. Die Inhaber des Betriebes schliefen zum Tatzeitpunkt im Wohnbereich des Hofes.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlug der Hund aufgrund des Lärms aus der Werkstatt an und weckte mit seinem Bellen die Bewohner. Als diese in den Garten gingen, entdeckten sie den Tatverdächtigen, der daraufhin vom Grundstück flüchtete. Er konnte mit einem Fahrzeug, jedoch ohne Diebesgut entkommen.

Der Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock hat am Tatort mehrere Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat Rostock.

Von OZ