Rostock

Viele Hundert Menschen haben am Sonntag in Rostock gegen Putins Krieg in der Ukraine demonstriert. Die Polizei zählte auf dem Neuen Markt 500 Teilnehmer, die ukrainische Gesellschaft als Veranstalter sprach dagegen von mehr als 1000. Mit dabei waren auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen und der SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Julian Barlen.

Angesichts der dramatischen Entwicklung des Krieges mit Tod, Zerstörung und Flucht war die Veranstaltung sehr emotional. Viele Redner und Zuhörer konnten und wollten ihre Tränen nicht zurückhalten.

Als zum Abschluss ein Lied in Erinnerung an die 2014 auf dem Maidan in Kiew erschossenen Demonstranten brachen bei vielen die letzten Dämme. Einige Teilnehmer gingen sogar auf die Knie.

Spenden für Hilfskonvoi

Die Veranstalter baten auch um Sach- und Geldspenden für die Flüchtlinge aus der Ukraine – sowohl für diejenigen, die noch am Sonntag in Rostock erwartet werden, als auch für diejenigen, die noch an der ukrainisch-polnischen Grenze ausharren. OB Madsen versprach, die Flüchtlinge würden liebevoll in der Hansestadt aufgenommen.

Am Montag will die ukrainische Gesellschaft einen Hilfskonvoi in Richtung Polen schicken. Drei Autos aus Rostock seien bereits dort eingetroffen.

Von Axel Büssem