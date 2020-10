Rostock

Im Park des Rostocker Stadtteils Lichtenhagen spielen Tom (10) und Amelie (6) mit ihrem Welpen Nala. Die Beagle-Dame ist gerade einmal acht Monate alt und bereits wohlerzogen. Nur der Rückruf will noch nicht immer funktionieren. „Sobald ihre Nase etwas besonders Spannendes erschnüffelt, kann sie sich kaum noch auf etwas anderes konzentrieren. Da kann es schon einmal sein, dass sie vergisst, zu hören“, sagt Mama Elke Brünning belustigt.

Damit der kleine Vierbeiner in solchen Momenten nicht ausbüxt, muss stets eine Schleppleine herhalten. „Es wäre schön, wenn es hier in der Gegend eine Möglichkeit gäbe, den Hund in einem abgezäunten Bereich freizulassen – einen Ort, wo man trainieren kann“, findet die 36-Jährige.

Ein Hundetreff im Quartier gewünscht

Damit steht die zweifache Mutter längst nicht alleine da. Ein Fleckchen, an dem Hundehalter ihren Vierbeinern Freilauf gewähren können, das wünschen sich einige Lichtenhäger, weiß der Ortsbeiratsvorsitzende Ralf Mucha ( SPD): „Erst vor Kurzem hat uns das Schreiben eines Anwohners erreicht, der anregt, genau solch einen Platz im Ortsteil zu schaffen.“

Formuliert hat das Schreiben Steven Jeschke. Der 36-Jährige ist bei einem Besuch bei seiner Mutter in Bad Doberan zufällig mit seinem Dackel-Mischling auf eine Hundewiese gestoßen und war sofort begeistert: „Es war toll, den Vierbeiner einfach mal ohne Leine mit anderen Hunden toben zu lassen. Ich dachte mir sofort, dass das bestimmt auch gut in unseren Stadtteil passen würde“, erklärt der Rostocker.

Eine Idee, die der Ortsbeirat durchaus für umsetzbar hält – vorzugsweise im Rahmen des Förderprogrammes „ Soziale Stadt“, von dem bereits andere Ortsteile in Rostock profitieren konnten. „Eine Auslaufwiese mit integrierten Hundetoiletten wäre zumindest eines der Projekte, die wir uns vorstellen könnten in diesem Zusammenhang zu verwirklichen“, bestätigt Mucha. Mögliche Standorte könnten beispielsweise eine Wiese in der Mecklenburger Allee oder der Lichtenhäger Park sein. Bis es aber so weit ist, dauere es noch eine Weile, da die Mittel erst noch fließen müssen.

Notwendigkeit vs. nettes Extra

Nancy Hetmainczyk und ihr Verlobter Ole Plume leben zwar im Bahnhofsviertel, mit ihrer Hündin Maple sind sie dennoch regelmäßig im Lichtenhäger Park unterwegs. „Wir treffen uns hier häufig mit Freunden, die um die Ecke wohnen“, berichtet die 29-Jährige. Von der Notwendigkeit eines Hundeauslaufs im Stadtteil ist das Paar nicht überzeugt, „es wäre aber ein nettes Extra, das wir bestimmt auch nutzen würden“, so Hetmainczyk.

Normalerweise schnappen sich die beiden ihren schwarzen Labrador und fahren mit ihm, sooft sie nur können, an den Strand in Diedrichshagen oder die Auslaufzone in der Rostocker Heide. Dass allerdings nicht alle Hundehalter diese Möglichkeit haben, ist ihnen bewusst: „Für all jene wäre es mit Sicherheit schön, wenn sie vor der Haustüre die Option hätten, ihren Vierbeiner frei laufen zu lassen“, ist sich Plume sicher.

Lieber mehr Mülleimer und Beutelspender

Weniger begeistert ist hingegen Markus Lange von der Idee. Der 31-Jährige ist selbst Tierhalter, kann einem speziellen Platz für Hunde aber nicht viel abgewinnen. „Ich glaube, dadurch würde die Akzeptanz gegenüber den Vierbeinern in den städtischen Parks deutlich abnehmen, weil mehr Leute verlangen würden, dass man die ausgewiesenen Flächen nutzt – auch wenn der Hund angeleint ist“, meint er. „Als Hundehalter wird man ohnehin schon oft schief angeschaut. Dann lieber in Mülleimer und Kotbeutelspender investieren und dafür sorgen, dass die Parks auch weiterhin für alle gleichermaßen nutzbar sind.“

Von Susanne Gidzinski