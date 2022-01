Rostock: Hybrider Aktionstag gegen Kohleabbau in Lützerath

Am Samstag veranstaltet die Gruppe „Alle Dörfer bleiben“ einen Hybriden Aktionstag. Das Rostocker Bündnis „Students for Future“ setzt diesen am Samstag um 13 Uhr in Rostock um. Gemeinsam wird der Livestream der Aktion „Lützerath bleibt“ am Brink geschaut und gegen den Kohleabbau protestiert.