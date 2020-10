Rostock

Diese lästigen Kilos – nur ein paar, aber egal wie sehr man sich abstrampelt, sie wollen einfach nicht weg. Bei mir sind es die letzten fünf Schwangerschaftskilos. Nach zwei Jahren unzähliger Versuche sie loszuwerden, habe ich schon fast aufgegeben.

Doch dann höre ich von Karolin Heinemann (34), einer Personal Trainerin in Rostock, und ihrem Hypoxie-Training. Nur durch das Einatmen von Luft mit reduziertem Sauerstoffgehalt soll das Abnehmen funktionieren. Ich bin skeptisch, aber neugierig und starte meinen Selbstversuch.

„Es ist kein Wundermittel und lässt die Kilos nicht von selbst schmelzen“, betont Karolin gleich zu Beginn. Aber es aktiviere den Fettstoffwechsel. Und nicht nur das: Das Training soll meine Leistungsfähigkeit steigern, mich gleichzeitig entspannen und mein Immunsystem stärken. Über eine Maske atme ich dabei rund 45 Minuten abwechselnd sauerstoffarme und -reiche Luft ein. „Das ist wie Höhentraining – nur am Meer“, erklärt die Trainerin mit einem Zwinkern.

Schlechter Stoffwechsel und hoher Stresspegel

Um zu wissen, wo ich stehe, machen wir zu Beginn eine Stoffwechselmessung sowie eine Leistungsdiagnostik. Drei Stunden zuvor darf ich nichts mehr essen. Ich atme vier Minuten in ein Gerät und strampel mich ordentlich auf dem Ergometer ab. Dann das Ergebnis: Bei mir ist alles im roten Bereich – buchstäblich.

Balken von rot nach grün zeigen unter anderem meinen Stoffwechselindex, meine Zucker- und Fettverbrennung sowie meine Sauerstoffaufnahme. Auch mein Stresspegel ist enorm hoch, wie die Messung der Herzratenvariabilität zeigt. Ich bin schockiert. „Die Werte sind nur eine Momentaufnahme, doch die Tendenz stimmt in der Regel“, erklärt Karolin.

Nach der Stoffwechselmessung: Die Auswertung zeigt die Werte von OZ-Autorin Maria Baumgärtel. Quelle: Martin Börner

Personal Trainerin mit Erfahrung

Die 34-Jährige hat Ernährungswissenschaften studiert. Anschließend machte sie berufsbegleitend eine Ausbildung zum „Fachsportlehrer Fitness Gesundheit“ und den „Master Personal Trainer“. Nachdem sie im Fitnessstudio und als Personal Trainerin angestellt war, ging Karolin im Januar 2018 den Schritt in die Selbstständigkeit. In der Rostocker Strandstraße betreibt sie nun ihr kleines Studio „KH – Personal Training am Meer“.

Personal Trainerin Karolin Heinemann (34) hat viel Erfahrung: Sie studierte Ernährungswissenschaften und absolvierte diverse Zusatzausbildungen. Quelle: Martin Hörner

Schrecksekunde: Nicht genügend Luft

Mein Training beginnt – anders als ich es mir vorstelle: Ich darf es mir auf einer Schaukelliege bequem machen und bekomme eine Maske auf, die ab sofort mir gehört. Dann setzt die sauerstoffreduzierte Luft ein und ich erschrecke, denn ich habe das Gefühl, schlecht atmen zu können.

Als ich in der zweiten Phase mehr Sauerstoff bekomme, ist es eine regelrechte Erleichterung. Doch schnell habe ich mich an den Wechsel gewöhnt. Der Sauerstoffgehalt in meinem Blut wird dabei ständig überwacht. So kann das Gerät reagieren, wenn er zu niedrig wird und mir mehr Sauerstoff zuführen.

Karolin Heinemann zeigt auf einem Display die Überwachung während des Hypoxie-Trainings. Quelle: Martin Börner

Entspannung auf höchstem Niveau

Damit ich richtig entspannen kann, setzt Karolin mir Kopfhörer auf. Ich höre ruhige Klänge, die mich schnell wegdriften lassen. Tatsächlich falle ich auch in den nächsten 14 Sitzungen in eine Art meditativen Zustand. Danach brauche ich zwei Minuten, um wieder klar zu werden, fühle mich aber herrlich entspannt. Gerade in der Mittagspause oder nach Feierabend ist das perfekt. Tatsächlich fährt mein Puls während der 45 Minuten jedes Mal von 100 auf circa 50 runter.

Bereits nach einer Woche und drei Trainingseinheiten merke ich, ich bin konzentrierter, komme bei der Arbeit schneller voran. Ob ich mir das einbilde? Ich glaube nicht, denn damit habe ich nicht gerechnet.

Um auch das Abnehmen voranzutreiben, gibt Karolin ihren Kunden aber noch mehr Tipps an die Hand: „Eine Ernährungsberatung und -umstellung sollten sein, ebenso wie zwei bis dreimal wöchentlich mindestens eine Stunde Ausdauersport.“

Rückschlag: Fuß gebrochen

Da ich mich ohnehin recht ausgewogen und gesund ernähre, lassen wir Ersteres wegfallen. Täglich Radfahren möchte ich nun aber. Doch dann der herbe Rückschlag: Ich breche mir nach nur zehn Tagen Therapie den Mittelfuß. Ab sofort heißt es: Fuß hochlegen, kaum bewegen. Ich zweifele stark daran, dass sich meine Werte so verbessern können.

Um den Effekt zu erhöhen, lege ich eine Stoffwechselkur ein. Eine Woche lang gehe ich täglich zur Hypoxie-Therapie und ernähre mich nach einem speziellen Plan. „Normalerweise starten meine Klienten mit dieser Kur“, erzählt Karolin. Und tatsächlich: Obwohl ich kaum Kalorien zu mir nehme, steigt meine Energie fast ins Unermessliche. Schon morgens um sechs Uhr könnte ich Bäume ausreißen.

So funktioniert das Zellstofftraining Die Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Therapie, kurz Hypoxie- oder Zelltraining, entspricht einem simulierten Höhentraining. Das Trainieren in großer Höhe wird von Spitzensportlern bereits seit Jahrzehnten zur Leistungssteigerung absolviert. Das Hypoxie-Training erfolgt im Liegen, wobei man über eine Atemmaske im Wechsel sauerstoffarme (9 bis 15 Prozent Sauerstoffgehalt) und sauerstoffreiche Luft (circa 36 Prozent Sauerstoffgehalt) einatmet. Eine typische Anwendung umfasst mindestens 15 Behandlungseinheiten, die jeweils etwa 40 Minuten andauern. Absolviert wird das Training zwei- bis dreimal wöchentlich und anschließend alle zwei Wochen zur Erhaltung. Während des Trainings werden – vereinfacht gesagt – die Zellen und Mitochondrien angeregt. Alte Mitochondrien geraten unter Stress, sterben schneller ab und es werden neue, leistungsfähige, aktive Mitochondrien gebildet. Der Stoffwechsel wird angeregt und die Hormonproduktion ausbalanciert. Positive Effekte sind laut Anbietern unter anderem verbesserte Stressresistenz sowie Sauerstoffaufnahme, mehr Energie, höhere Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Außerdem unterstützt die Therapie durch die Aktivierung des Fettstoffwechsels bei der Gewichtsabnahme und stärkt das Immunsystem. Von den Effekten profitieren kann laut Anbietern nahezu jeder. Ausgenommen sind unter anderem Frauen im ersten Trimester der Schwangerschaft oder Leute mit akuten Infekten. Angewendet wird die Therapie aber auch bei einer Vielzahl von (chronischen) Krankheiten wie Burnout, Asthma, Diabetes 2 oder der Raucherkrankheit COPD. 2019 ging der Medizinnobelpreis an drei Zellforscher, die das Hypoxie-Training und dessen Auswirkungen auf zellulärer Ebene erforscht haben. In Rostock bietet lediglich Personal Trainerin Karolin Heinemann das Hypoxie-Training an. Mehr dazu unter: www.personal-training-am-meer.de

Forschung seit über 40 Jahren

Zwischenzeitlich informiere ich mich näher über die Hypoxie-Methode. Seit über 40 Jahren wird daran geforscht – vor allem in Russland und den USA. „Es geht dabei um die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen“, erklärt Dr. Dirk Wagener, Zellbiologe und Gesundheitsexperte aus Hamburg. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Methode.

Durch einen kurzzeitigen, dosierten, kontrollierten Sauerstoffmangel in den Zellen werden diese dabei aktiviert und regeneriert. So werden die körpereigenen Regulations- und Selbstheilungsprozesse angekurbelt. „Das wissenschaftliche Interesse für den Einsatz der Methode in der Therapie – aber auch zunehmend in der Prävention – ist groß“, erzählt Wagener.

Jedes Jahr gebe es mehrere 100 Publikationen dazu. „Die heutigen modernen Behandlungssysteme sorgen für eine angenehme und vor allem auch sichere Anwendung. Allerdings sollte der Therapeut dafür ausgebildet sein“, betont der Zellbiologe.

Dirk Wagener ist Zellbiologe und beschäftigt sich schon lange mit der Methode des Hypoxie-Trainings. Seiner Meinung nach kann es bei schweren Infektionen, wie Corona, zu einem milderen Krankheitsverlauf verhelfen. Quelle: privat

Therapie kann Corona-Symptome lindern

Und was bringt die Therapie im Hinblick auf Corona? „Es gibt noch keine validen Studien dazu, aber ein intaktes Immunsystem ist der beste Schutz bei einer Infektion. Eine Ansteckung kann es nicht verhindern, aber die Symptome deutlich mildern“, erklärt Wagener.

Studien gebe es zum Beispiel im Zusammenhang mit Vitamin D – einem wichtigen Baustein zur Stärkung des Immunsystems – und Corona. Sie haben gezeigt, dass Infizierte mit einem Mangel einen deutlich schwereren Krankheitsverlauf hatten. Durch die Hypoxie-Therapie bekomme das Immunsystem die richtige Unterstützung, um gegen Krankheitserreger gerüstet zu sein.

„Zusätzlich wird die Lungenfunktion durch das Höhentraining optimiert“, sagt der Zellbiologe. Es habe einen entspannenden Effekt auf die Gefäße und die Muskulatur, sodass man am Ende besser Luft bekomme und mehr Sauerstoff aufnehmen könne.

Überraschende Ergebnisse

Nach rund zwei Monaten ist meine Therapie abgeschlossen und ich gehe erneut zur Stoffwechselmessung. Ich bin gespannt. Kann sich etwas zum Positiven verändert haben, obwohl ich mich weniger bewegt habe als zuvor?

Ich traue meinen Augen kaum. Der Stoffwechsel ist auf der Skala von 0 auf 4 geklettert. Zwar wären 9 oder 10 optimal, doch es ist eine deutliche Verbesserung. Die Zuckerverbrennung ist von 96 auf 69 Prozent gesunken – was auch gut ist, denn der perfekte Bereich liegt zwischen 4 und 40 Prozent. Ebenfalls verbessert hat sich die Fettverbrennung: Von 4 auf 31 Prozent (optimal 60-95 Prozent). Selbst meine Sauerstoffaufnahme hat sich positiv entwickelt: von 3,81 auf 4,23 Prozent (optimal 5 bis 5,99 Prozent). Und tatsächlich habe ich drei Kilo verloren.

Die Stoffwechselmessung, zeigt die Trainingserfolge der Hypoxie-Methode. OZ-Autorin Maria Baumgärtel muss dafür mehrere Minuten in ein spezielles Messgerät atmen. Quelle: Martin Börner

Fazit: Abnehmen ist zweitrangig

Meinen Körper von 0 auf 100 in sechs Wochen bringen, konnte ich nicht. Aber das war auch nicht das Ziel. Dafür hat sich ohne aktive Mitarbeit doch erstaunlich viel getan.

Es mag sicher auch andere Wege geben, um solche Ergebnisse zu erzielen. Auf die Ernährung achten und Sport treiben sind für einen gesunden Lebensstil ohnehin unverzichtbar.

Eine Unterstützung war das Hypoxie-Training für mich auf jeden Fall – für das gesamte Wohlbefinden. Am Ende war das Abnehmen gar nicht mehr der wichtigste Erfolg.

Von Maria Baumgärtel