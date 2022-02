Rostock

Dass am Innerstädtischen Gymnasium (ISG) nicht nur Gedichte interpretiert und Quadratwurzeln gezogen werden, zeigen die großen Erfolge der Schüler beim 50. Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung. Ihre Einreichungen zu politischen Themen wie die Seenotrettung, das Impfen oder häusliche Gewalt habe die Auswahljury überzeugt. Aus etwa 35 000 Schülern und 1692 eingereichten Beiträgen gehören ihre Video-, Podcast- und Schriftbeiträge zu den besten des Landes. Damit haben sie bewiesen, dass Schule auch politische Bildung, soziales Engagement und gesellschaftlicher Diskurs bedeutet. Geleitet wurden alle Schülerprojekte durch die Sozialkundelehrerin Nicole Giest.

Am Dienstag überraschte der aus Bonn angereiste Leiter des Schülerwettbewerbs Hans-Georg Lambertz die Gewinner in der Aula und überreichte neben zahlreiche Urkunden auch einen Hauptgewinn. Auch Schulrätin Maria-Renata Fretwurst und zahlreiche Vertreter aus der Medienbranche waren anwesend. Mecklenburg-Vorpommern ist beim Wettbewerb nur selten vertreten. Einen Rostocker Hauptgewinn gibt es zum ersten Mal.

Von Seenotrettung bis Impfdebatte

„Unsere Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun“, heißt das Credo des 50. Schülerwettbewerbs zur politischen Bildung. Und dass Schüler etwas tun, zeigen die Einreichungen zum diesjährigen Wettbewerb. Die Klasse 8m des ISG widmete sich in ihrem Podcastbeitrag dem Thema „Gewalt gegen Kinder“ und stellte Experten die Frage, wie man Mitschülern helfen könne, denen es zu Hause schlecht geht.

Auch eine Gruppenarbeit der Elftklässler Bjarne, Marten, Matteo, Thorben und Torsten schaffte es aufs Siegertreppchen. Sie recherchierten zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Schule. Ein weiterer Beitrag zur Seenotrettung wurde durch die Schüler Hannah, Paul, Luisa, Jeanna und Nora der zwölften Klasse erstellt. Mit Recherchen und Interviews konnte die Gruppe mit ihrem Video überzeugen.

Moritz, Robin, Stella, Annabell und Valentyn aus dem gleichen Kurs sprachen mit dem Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie Norman Dietrich über die Frage „Brauchen wir die Impfpflicht?“. Anhand ihrer Recherchen kam die Gruppe in einer Informationsbroschüre zu einem begründeten Urteil, ob eine Impfpflicht sinnvoll wäre. Alle Gruppen erhielten Geldpreise zwischen 100 und 250 Euro.

Hauptpreis für Video „Gewalt gegen Frauen“

Einen ganz besonderen Beitrag reichten Leonie Neumann, Eileen Kühne, Amelie Pahlow, Amelie Schwart, Charlotte Kasper und Maiken Göcke sowie Cindy Schröder ein. Sie erstellten einen Beitrag zum Thema „Häusliche Gewalt gegen Frauen“ und erhielten 2000 Euro Preisgeld. „Die Schülerinnen haben ein Video erstellt, das mit viel Fingerspitzengefühl und Empathie ein schweres Thema behandelt“, erklärt ihre Lehrerin Nicole Giest stolz. Dazu haben die Schülerinnen Zahlen und Fakten gesammelt und konnten sogar eine Betroffene für ein anonymes Gespräch gewinnen. „Dieser Beitrag ist bewegend und in der Pandemie brandaktuell“, sagt Hans-Georg Lambertz auf der Preisverleihung.

Nicht nur Fachwissen zählt

Keiner der Schüler wusste am Dienstag von ihren Gewinnen. „Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich in überraschte Gesichter sehe. Das ist wohl der schönste Teil meines Jobs“, so Lambertz. Applaus gibt es auch von der Schulrätin Maria-Renata Fretwurst. Trotz eines vollen Terminkalenders war für sie die Teilnahme selbstverständlich. „Ich bin sehr ergriffen von den Beiträgen. In diesen bewegenden und teilweise belastenden Zeiten so großartige Projekte auf die Beine zu stellen, ist nicht selbstverständlich“, so Fretwurst. Der Wettbewerb zeige, dass Schule nicht nur Fachwissen vermitteln könne, sondern auch „politisch denkende Menschen“ hervorbringe.

Themen der Schüler

Besonders sei auch die Leistung der Sozialkundelehrerin Nicole Giest. Normalerweise, betont der Leiter des Wettbewerbs, reiche eine Lehrkraft zwei, vielleicht drei Beiträge ein. In den Jahren bei der Bundeszentrale für politische Bildung hätte Lambertz noch nie erlebt, dass eine Lehrerin mit ihren Schülern gleich fünf Projekte bearbeitet. „Ich bin unglaublich stolz auf meine Schüler. Sie haben sich völlig selbstständig einem politischen Thema gewidmet und es frei umgesetzt. Das ist in der Schule selten so möglich wie bei diesem Wettbewerb“, lobt Nicole Giest das Format und ihre Schützlinge. Die Verschiedenheit und Bandbreite der selbstgewählten Themen habe die Lehrerin besonders beeindruckt. „In 50 Jahren Schülerwettbewerb gehen uns die Themen nicht aus“, weiß auch Hans-Georg Lambertz. Wer in die Welt schaue, sehe schließlich täglich politische Probleme, gesellschaftliche Fragen und soziale Anliegen.

Beitrag soll aufklären und helfen

Gesehen, dass die Welt längst nicht überall in Ordnung ist, haben auch die Schüler des ISG. Mit ihrem Beitrag möchte die Gruppe um Charlotte Kasper (17) und Amelie Schwart (17) aufmerksam machen, wachrütteln und helfen. „Bei häuslicher Gewalt gegen Frauen darf niemand wegsehen“, sagen sie. Sie haben ein Video erstellt, weil es die Emotionalität des Themas am besten transportiere. „Die Erzählungen einer Betroffenen sind für uns besonders bewegend“, sagen die beiden Schülerinnen. Mit ihrem Video wollen sie zeigen, „dass es immer einen Ausweg gibt.“

Von Lea-Marie Kenzler