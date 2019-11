Rostocker IHK-Chef kämpft gegen Wohnungsbau vor eigener Haustür

Gehlsdorf

Es ist ein Filetstück, liegt nördlich der Gehlsdorfer Uferpromenade und in einem wohlhabenden Viertel: Die Hansestadt Rostock will das Gelände einer privaten Baumschule am Ballastweg in Bauland umwandeln – in einem beschleunigten Verfahren und ohne die üblichen Umweltprüfungen sowie Ausgleichspflanzungen.

Eine Bürgerinitiative stemmt sich jedoch gegen das Vorhaben. Ihr Sprecher ist der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Rostock ( IHK), Jens Rademacher, der als direkter Nachbar von einer Bebauung betroffen wäre. „Ein Teil dieser Fläche war bislang als naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche vorgesehen und wegen des wertvollen Baumbestandes ging die Stadt mehr als 20 Jahre lang selber von der gänzlichen Unbebaubarkeit aus“, sagt Rademacher.

Die plötzliche Abkehr von dieser Haltung sei nun nicht nachvollziehbar. Zumal Rostock gerade erst den Klimanotstand ausgerufen habe. Stadtplanerin Silke Hoffmann erklärt dazu: „Vor 20 Jahren gab es noch nicht die Ambition, diese Fläche zu bebauen.“ Grundstückseigentümer Dierk Evert, dessen Großvater im Jahr 1892 die Gärtnerei in Gehlsdorf gründete, habe sich nun jedoch anders entschieden.

26 Wohnungen sollen entstehen

Von André Horn