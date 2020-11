Rostock

Drei Jahrzehnte – das ist der Stadtpolitik viel zu lang: Rostock soll früher als bisher geplant zur grünen Vorzeigestadt und CO2-neutral werden. Das fordern Linke, Grüne und SPD. Statt erst 2050 soll die Hansestadt nun bereits 2035 nur so viel des Klimagases ausstoßen, wie sie an anderer Stelle einspart. Wie das gehen soll? Mit mehr Solarstrom, mehr Nahverkehr und vor allem viel mehr Bäumen in Rostock. Und bereits ab 2021 sollen alle städtischen Unternehmen und auch das Rathaus ihren CO2-Ausstoß um fünf Prozent reduzieren, danach sogar um zehn Prozent jedes Jahr.

Eine Million Tonnen CO2 im Jahr

Rostock läuft die Zeit davon: Will die Hansestadt das Pariser Klimaabkommen erfüllen, müssen Autos und Kraftwerke, Industriebetriebe und auch Landwirtschaft ihren CO2-Ausstoß früher und stärker als bisher geplant reduzieren. Denn die Hansestadt darf rechnerisch nur noch rund 5,5 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre pusten. Ändert sich nicht schnell etwas, ist das Kontingent schon 2027 aufgebraucht.

Denn erstmals haben Wissenschaftler Rostocks CO2-Ausstoß und die Quellen genauer analysiert: Luise Lukow, Studentin im Fachbereich Nachhaltige Entwicklung der schwedischen Universität Uppsala, hat für ihre Masterarbeitet errechnet, dass in der Hansestadt mehr als eine Millionen Tonnen des Treibhausgases pro Jahr ausgestoßen werden.

Der allergrößte Teil wird indirekt in den Häusern und Wohnungen der Rostocker erzeugt: Knapp 400 000 Tonnen CO2 entstehen allein bei der Erzeugung der Elektrizität, die in der Hansestadt verbraucht wird. Für die Fernwärme, die die guten Stuben behaglich macht, werden fast 150 000 Tonnen des Klimagases freigesetzt, listet Forscherin Lukow auf. Und 262 000 Tonnen blasen Autos, Lastwagen und alle anderen Verkehrsmittel in die Luft.

Bis April 2021 soll das Rathaus nun gemeinsam mit den Unternehmen in städtischer Hand – der Rostocker Straßenbahn AG etwa oder auch den Stadtwerken – Konzepte vorlegen, wie sie in den kommenden nicht mal mehr 15 Jahren CO2-neutral werden wollen.

Drei Fraktionen, neun Ideen

Aber auch die Fraktionen liefern Ideen, wie Rostock schnell die CO2-Bilanz aufbessern und klimaschonender werden kann. Was das Ganze kosten wird, ist aber noch offen.

Bürger werden Baumaktionäre: Der grünste Vorschlag kommt von den Grünen, von Vizefraktionschefin Andrea Kröhnert. Sie will die Hansestadt aufforsten. Und zwar überall, wo Platz ist – auf ungenutzten Rasenflächen, freien Arealen in Gewerbe- und Industriegebieten, auf Kreiseln. Bezahlen und gleichzeitig profitieren sollen die Rostocker: „Wir wollen eine Stadtbaumaktie herausgeben“, so Kröhnert. Mit dem Geld sollen schnell Hecken und Bäume gepflanzt werden. Tausende.

Stadtwerke werden grün: Vor allem ein Unternehmen in der Stadt muss sich deutlich mehr bewegen als bisher, fordern die Grünen: Die Stadtwerke Rostock AG. Der stadteigene Energieversorger erzeugt nach wie vor einen großen Teil seiner Energie aus fossilen Brennstoffen: Die Fernwärme für die Hansestadt stammt größtenteils aus einem Gaskraftwerk, ein Teil sogar aus dem Steinkohlekraftwerk. Schluss damit, fordern die Grüne: Die Stadtwerke sollen zu 100 Prozent auf erneuerbare Quellen umsteigen. Ein Baustein könnte „Power-to-Heat“ sein: Überschüssige Windenergie im Netz wird genutzt, um Fernwärme zu erzeugen.

Solarstrom von Großplätzen: Die Idee ist nicht neu, die Grünen wollen aber nun noch einen Schritt weiter gehen. Nicht nur auf allen städtischen Gebäuden – auf Turnhallen, Schulen, Kitas, Wohnhäusern der Wiro – sollen Solaranlagen entstehen, sondern auch auf Parkplätzen. Die will Andrea Kröhnert „überdachen“ mit Solarmodulen lassen. „Wir haben über 18 Hektar kommunale Parkplatzflächen, die dafür genutzt werden könnten. Zum Beispiel der Großparkplatz an der Jugendherberge in Warnemünde. Allein mit diesen 18 Hektar ließe sich rechnerisch die Hälfte des Stromverbrauchs aller städtischen Einrichtungen erzeugen.“

Regionales Essen für alle: Ein Teil der Rostocker CO2-Emissionen entfällt auf die Ernährung. Eine Banane aus Costa Rica hat eine deutlich schlechtere Öko-Bilanz als ein Apfel aus Elmenhorst. In Schulen, Kitas, Krankenhäusern und auch im Rathaus soll es deshalb mehr Bio-Essen geben – made in Mecklenburg.

Bauen für die Wirtschaft: Das Klima schützen und in der Krise die Wirtschaft ankurbeln – für SPD und Grüne passt das zusammen. Beide wollen ein „Sanierungsprogramm“ für städtische Gebäude. SPD-Fraktionschef Steffen Wandschneider-Kastell formuliert es so: „35 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland entfallen auf Gebäude. Mit der Energie-Plus-Schule in Reutershagen haben wir gezeigt, was machbar ist. Wir haben aber noch mehr als 40 andere Schulen, die energetisch hinterherhinken.“ Auch bei Wohnungsgebäuden der Wiro sieht er da noch Potenzial: Weniger Energie benötigen – durch Sanierung, mehr Energie erzeugen – durch Solar auf den Dächern. „Von dem neuen, günstigen Strom und sinkenden Heizkosten profitieren die Mieter direkt.“

Wasser- und E-Busse – ausschließlich: Geht es nach der SPD, dann denkt die Rostocker Straßenbahn AG nicht nur über neue Straßenbahnen, sondern auch über eine komplett neue Busflotte nach: „Wir wollen perspektivisch die Busflotte auf Wasserstoff und Elektro umstellen. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim zeigt uns gerade, was da möglich ist“, so SPD-Mann Wandschneider-Kastell. Die Grünen fordern zudem, dass auch die Stadtverwaltung mitmacht – und nur noch E- oder Brennstoffzellen-Dienstwagen anschafft.

Mehr Nahverkehr, neue Linien: Die Linken setzen ebenfalls auf die RSAG, wollen den Nahverkehr massiv ausbauen. „Allen ist klar, dass der Verkehr auf unseren Straßen ein Problem ist. Aber Menschen müssen zur Arbeit kommen, ihre Kinder versorgen und haben private Interessen, die mit dem Auto verbunden sind“, so Linken-Fraktionschefin Eva-Maria Kröger. Nur wenn der Nahverkehr viel attraktiver und günstiger wird, wenn es mehr Verbindungen gibt, schaffen wir Anreize, auf Bus und Bahn umzusteigen. Da wünsche ich mir von der RSAG mutige Visionen, auch wenn diese zur Folge haben, dass die Stadtkasse Mehrkosten stemmen muss.

Neue Technik für die Amtsstuben: Ebenfalls einen kleinen, aber wichtigen Beitrag soll das Rathaus liefern. „Wenn die Arbeit der Verwaltung digitaler wird, wird der Energieverbrauch steigen. Neue Computer, Hard- und Software, all diese Anschaffungen verschlechtern unsere CO2-Bilanz. Deshalb ist es wichtig, neue Technik möglichst umweltfreundlich zu beschaffen, zu benutzen und zu entsorgen“, so Linken-Chefin Kröger.

Rostock geht ein LED-Licht auf: Die alte Straßenbeleuchtung muss endlich weg, fordern die Grünen. Rund zwei Prozent der CO2-Emissionen der Stadt gehen laut der Studie aus Uppsala allein auf das Konto der Leuchten. Die sollen nun alle auf LED umgestellt werden.

Von Andreas Meyer