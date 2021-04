Rostock/ Güstrow

Der Fall dürfte Familien mit Angehörigen im Pflegeheim beunruhigen: Der 54-jährige Jürgen M. S. Mann soll sich ohne entsprechende Ausbildung als Pflegefachkraft ausgegeben und in einer Rostocker Einrichtung mit gefälschten Zeugnissen eine Anstellung erhalten haben. Demnächst wird dem Mann der Prozess gemacht.

Der falsche Pfleger muss sich ab dem 15. April vor dem Rostocker Landgericht verantworten. Der Fall wird vor der 3. Strafkammer verhandelt. Jürgen M. S. wird gewerbsmäßiger Betrug in Tateinheit mit Urkundenfälschung und Diebstahl vorgeworfen.

Der Angeklagte soll sich zwischen Oktober 2019 und dem 17. April 2020 in vier Fällen unter Vorlage eines von ihm gefälschten Pflegekraftzeugnisses in verschiedenen Rostocker Pflegeeinrichtungen als Pflegefachkraft beworben und eine Anstellung erhalten haben. In zwei weiteren Fällen soll es beim Versuch geblieben sein. Zudem soll er im Januar 2020 persönliche Dokumente, darunter auch ein Personalausweis, einer Heimbewohnerin entwendet haben.

Der Angeklagte befindet sich in anderer Sache bereits in Strafhaft.

