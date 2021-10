Rostock-Stadtmitte

Der Weg zu einer plastikfreien Hansestadt ist wohl noch lang und steinig: Erst 60 Rostocker Unternehmen wollen künftig verstärkt auf Pfandbecher und -schalen für den Außer-Haus-Verkauf setzen.

Am Mittwoch präsentierte die Initiative „Mehrweg für Rostock“ diese Zahl mit einer bunten Aktion als Erfolg: Vor dem Rathaus wurden 800 Pappbecher aufgehäuft, um zu zeigen, wie viele „Coffee to go“ in Rostock pro Stunde getrunken werden.

Nachfrage ist noch nicht da

Im vergangenen halben Jahr hatte die Initiative nach Angaben der Projektkoordinatorin Eva Mahnke intensiv bei Gastronomen und Händlern geworben. Dass sich bislang nur so wenige überzeugen ließen, erklärt sich Mahnke so: „Viele Unternehmer sagen, dass die Nachfrage noch nicht da ist.“ Bleibt also noch viel Überzeugungsarbeit – auch bei den Rostockern. Immerhin hat sich die Zahl der Anbieter seit Jahresbeginn vervierfacht.

Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) warb noch einmal: „Wegwerfbecher sind eine unglaubliche Rohstoffverschwendung für die zehn Minuten, die man sie in der Hand hält und dann – wenn es gut läuft – in den Müll wirft. Wenn es schlecht läuft, liegen sie irgendwo herum.“ Die Frage sei: „Wie kriegen wir die Rostocker dazu, auf diese Unkultur zu verzichten?“ Die Unternehmer bekommen für den Umstieg immerhin 350 Euro pro Filiale, dazu noch einmal 100 Euro für die Werbung für den Mehrwegbecher.

Zusammen mit Pfandflaschen abgeben

Beim Kunden setzt man dagegen nur auf das Umweltbewusstsein. Das ist ja Umfragen zufolge vorhanden – die Realität sieht aber leider oft anders aus. Sobald es teuer oder kompliziert wird, wird der Verbraucher wie ein scheues Reh abgeschreckt.

Und das droht eben auch beim Mehrweggeschirr: Es gibt drei verschiedene Systeme, was die Rückgabe erschwert. Mahnke wünscht sich: „Es soll irgendwann so laufen, dass der Kunde den Becher zu Hause in die Kiste mit Pfandflaschen legt und ihn zusammen mit den Flaschen abgeben kann.“

In Lübeck gut angenommen

Mit dabei sind in Rostock unter anderem die Stadtbäckerei Junge und die Kantine des Klinikums Gehlsdorf. „Junge hat gesehen, dass das System in den Filialen in Lübeck gut angenommen wird und weitet es daher auf Rostock aus.“ Dabei verzichte Junge sogar auf die Umstiegsprämie.

Die Kantine in Gehlsdorf ist wiederum der einzige Anbieter, der komplett auf Mehrweg umstellt. Alle anderen setzen Mehrweg als Alternative zu Einweg ein. Der Kunde muss also aktiv die umweltfreundlichere Variante bestellen. Auch hier setzt die Initiative auf Wandel: „Es wäre gut, wenn die Verkäufer zuerst den Mehrwegbecher anbieten und der Kunde nur auf Nachfrage Einweg bekommt.“

Umweltbewusste Unternehmen anlocken

Torsten Ries, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK), betonte, in vielen Unternehmen gebe es ein großes Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter für das Thema Nachhaltigkeit. Die IHK ist Partner bei der Initiative. „Rostock hat die Chance, eine Vorreiterrolle auf diesem Gebiet einzunehmen.“ Dadurch könnten auch umweltbewusste Unternehmen angelockt werden, meinte Ries.

Auch Tourismusdirektor Matthias Fromm sagte, ein plastikfreies Rostock sei ihm ein „Herzenswunsch.“ Am Strand von Warnemünde seien allerdings weniger die Einwegbecher ein Problem, sondern eher die achtlos weggeworfenen Kippen – trotz der bereitgestellten Strandaschenbecher.

Stehen erst am Anfang

Senator Matthäus räumt ein: „Wir stehen erst am Anfang.“ Die Strandgastronomie sei tatsächlich eine weitere Baustelle. „Mein Wunsch wäre eine zentrale industrielle Spülmaschine, in der die Gastronomen Mehrweggeschirr spülen können und so auf Einweg verzichten können.“

Eine andere Baustelle seien die Heimspiele des FC Hansa, bei denen regelmäßig Tausende Einwegplastikbecher anfielen. Hier bin ich auch schon im Gespräch mit dem Vorstand.“

Es rechnet sich

Keine Ideen hat Matthäus bislang dagegen, wie etwa die dünnen Plastiktüten, in denen viele Händler und Gastronomen ihre Ware verkaufen, vermieden werden können. Von höheren Steuern hält er nichts. Der Vorteil an der Mehrweginitiative sei ja gerade, dass sie aus der Mitte der Wirtschaft komme. „Damit zeigen wir den Unternehmen: Das rechnet sich für euch.“

Die Aktion vor dem Rathaus war übrigens nach Angaben der Initiatoren klimaneutral: Die aufgehäuften Bechern stammten von einem Gastronomen, der auf Mehrweg umgestellt habe. Die Becher wären daher ohnehin im Müll gelandet.

Von Axel Büssem