Rostock

Sieben Jahre stand er als Inspekteur der Marine an der Spitze der deutschen Seestreitkräfte, nun verabschiedet er sich in den Ruhestand: Vizeadmiral Andreas Krause. Worauf er gerne zurückblickt, welche Zeiten aber auch schwer waren, wie die Zukunft der Marine in MV aussieht und worauf er sich persönlich nun freut, hat er im OZ-Interview verraten.

Was war Ihr größter Erfolg als Inspekteur der Marine? Worauf sind Sie besonders stolz?

Ich rede ungern über meine Erfolge, weil ich gar nicht weiß, welcher Beitrag von mir damit verbunden ist. Ich rede über eine erfolgreiche Zeit. Und diesen Erfolg haben ganz viele Menschen zu verantworten. Ich blicke mit Stolz auf die herausfordernden Jahre zurück, in denen wir eine hohe Einsatzbelastung und auch materielle Sorgen hatten. Und trotzdem ist es uns gelungen, alle Aufträge zu erfüllen, manchmal unter sportlich-schwierigen Rahmenbedingungen. Und deshalb gebe ich meinen Dank an die Frauen und Männer der Marine weiter.

Gab es schwarze Stunden in Ihrer Dienstzeit, an die Sie sich nur ungern erinnern?

Daran kann ich mich nicht erinnern (lacht). Es gibt immer mal schwierige Phasen. Besonders wenn man erlebt, dass Menschen zu Schaden kommen, dass wir Havarien haben. In diesen Fällen kommt es immer darauf an, die Fehler zu erkennen und ehrlich aufzuarbeiten. Eine ganz schwierige Phase für mich war die Diskussion um die „Gorch Fock“ ...

Würden Sie sich heute wieder für die Sanierung des Schiffes entscheiden?

Unbedingt. Ich bin froh, dass wir jetzt auf der Zielgeraden sind und das Schiff dieses Jahr wiedersehen werden. Es ging um sehr viel Geld. Deshalb bin ich froh, dass alle mitgezogen haben und wir dieses für die Ausbildung bei der Marine so wichtige Schiff erhalten konnten. Wir haben mit der „Gorch Fock“ auch ein nationales Symbol gerettet.

Wird die „Gorch Fock“ in diesem Jahr zur Hanse Sail nach Rostock kommen?

Das müssen Sie meinen Nachfolger fragen. Zuerst müssen wir das Segelschulschiff wieder zum Fahren bekommen. Kommandant und Besatzung müssen nach dieser langen Zeit wieder das Handling des Schiffes lernen. Viele der ehemaligen Besatzung haben die Marine längst verlassen.

Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ an seinem aktuell neuen Liegeplatz in Stralsund Quelle: Hansestadt Stralsund

Nach wie vor fehlen der Marine Schiffe, auch die Materialmängel sind noch nicht alle behoben. Wann ist die Marine wieder voll einsatzfähig?

Wie gesagt, die Marine erfüllt alle Aufträge. Aber gemessen an der Fülle der Aufträge ist sie insgesamt zu klein. Wir haben keine Reserven mehr. Deswegen muss die Marine aufgabengerecht ausgestattet werden und da sind wir auf einem guten Weg. Voraussetzung ist, dass die Bundeswehr und damit auch die Marine in den nächsten Jahren die erforderlichen Gelder erhält. Das wird aber noch bis zum Ende dieses Jahrzehnts dauern. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Wir und auch die Öffentlichkeit haben gelernt, dass wir nicht das, was wir in 20 Jahren abgebaut haben, in nur wenigen Jahren aufholen können.

Inspekteur der Marine: Das verbirgt sich hinter dem Titel Der Inspekteur der Marine (InspM) ist der oberste truppendienstliche Vorgesetzte der Marine, also der ranghöchste Marinesoldat Deutschlands. Er untersteht nur dem Generalinspekteur der Bundeswehr (GenInspBw), der an oberster Spitze des deutschen Militärs steht. Der InspM ist ein Vizeadmiral und begleitet damit einen der höchsten Dienstgrade der Marine. Er ist außerdem Mitglied des Militärischen Führungsrates, der das höchste Gremium der Bundeswehr darstellt. Die gesamten deutschen Seestreitkräfte werden vom InspM geführt und von ihm auch nach außen vertreten. Er verantwortet zudem die personelle und materielle Einsatzbereitschaft der Marine und berät den Generalinspekteur in allen maritimen Angelegenheiten. Im Bundesministerium der Verteidigung und in multinationalen militärischen Gremien vertritt er die maritime Perspektive der Bundeswehr. Seit 2012 hat der InspM seinen Dienstsitz im Marinekommando in Rostock. Zuvor hatte er seinen Sitz im Verteidigungsministerium in Berlin. Seit 28. Oktober 2014 ist Andreas Krause Inspekteur der Marine, der Ende März dieses Jahres in den Ruhestand geht. Als Nachfolger wurde Konteradmiral Kay-Achim Schönbach benannt.

Was heißt das für den Marinestandort Rostock? Wird er weiter wachsen?

Rostock mit dem Standort Warnemünde hat eine hervorragende Zukunft. 2025 verlegen wir das Marine-Operationszentrum von Glücksburg nach Rostock. Den Marine-Stab mit internationaler Beteiligung siedeln wir ebenfalls in Rostock an und wir bauen fünf weitere Korvetten, die dann auch zum 1. Korvettengeschwader gehören werden – wie die bereits fünf vorhandenen Korvetten. Der Standort wird von 2200 auf 2800 Dienstposten wachsen.

Es gibt immer mal wieder Gerede darüber, ob neben der Marineschule Mürwik bei Flensburg die Marinetechnikschule Parow bei Stralsund wirklich nötig ist. Ist die MTS sicher?

Ja. Sie ist sicher. Denn die Marineschule Mürwik ist unsere Offizierschule und die Marinetechnikschule ist im weiteren Sinne unsere Technikerschule. Wir brauchen also beide Schulen. Wir investieren auch dort in die Sanierung der Unterkünfte. Ich war oft in Stralsund, auch bei den öffentlichen Vereidigungen. Dort spürt man förmlich, welch hohe Bedeutung die Marine dort bei den Menschen hat.

In 44 Dienstjahren bekleideten Sie 17 unterschiedliche Dienstposten bei der Marine. Ihre längste Verwendung war die jetzige mit sieben Jahren als Inspekteur der Marine. Wenn ich das umrechne, sind das durchschnittlich 2,3 Jahre auf einem Posten. Ist so viel Wechselei noch zeitgemäß?

Viele Umzüge müssen das gewesen sein.

Ich wollte eigentlich nie pendeln und bin immer mit der Familie umgezogen. Als die Kinder da waren und auch mein Leben neue Prioritäten bekam, haben wir das für die Familie und für mich schwierige Los des Pendelns auf uns genommen. Wenn Sie Karriere machen wollen, müssen Sie die Bereitschaft dafür mitbringen.

Würden Sie es heute wieder so machen?

Ich würde es heute wieder machen, weil ich den Beruf für absolut faszinierend erachte. Meine tollste Verwendung war die eines jungen Kommandanten auf einem U-Boot. Da war ich noch nicht ganz 30 Jahre alt und bekam sehr früh eine sehr große Verantwortung übertragen. Der Beruf ist extrem attraktiv und vielfältig. In der Summe möchte ich keinen Tag vermissen. Natürlich gab es auch Härten und ich weiß, dass ich meiner Frau und meinen Kindern sehr viel zugemutet habe.

Zur Galerie Nach 44 Jahren bei der Deutschen Marine geht Andreas Krause in den Ruhestand. Wir blicken mit einigen Bildern zurück auf seine Zeit als Inspekteur der Marine – aber auch auf die Zeit, bevor er der oberste Marinesoldat wurde.

Worauf freuen Sie sich jetzt besonders als angehender Pensionär?

Ich habe mir vorgenommen, zu Hause richtig anzukommen. Ich pendele jetzt seit 2013 zwischen Rostock und meinem Heimatort bei Bonn. Eine weite Strecke. Deshalb war ich auch nur sehr überschaubare Zeiträume zu Hause. Eigentlich immer nur im Urlaub und zu kurzen Wochenenden.

Ich freue mich darauf, in dem Haus zu wohnen, das mir seit 15 Jahren gehört. Ich freue mich darauf, mit meiner Frau Dinge zu machen, die bisher nicht gingen. Wir haben einen schönen Garten. Ich hoffe, dass wir bald wieder reisen können. Meine Frau hat eine lange Liste mit mir erarbeitet, die ich abarbeiten werde. Darauf freue ich mich.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seefahrt und Wasser gehören dann nicht mehr zu Ihrem Lebensinhalt?

Seefahrt war schon immer mein Hobby. So bin ich zum Beruf gekommen. Wenn ich nicht mit neun Jahren Segeln gelernt hätte, wäre ich nie zur Marine gekommen. Ich bin Norddeutscher, meine Frau ist Norddeutsche. Wir haben uns bewusst entschieden, dort unten unseren Anker zu werfen. Trotzdem kann es sein, dass wir in unserer Freizeit mal wieder an die Küste zurückkehren, um dem Wasser und der Marine nah zu sein. Wenn Sie 45 Jahre Marineoffizier waren, können Sie das nicht einfach aus dem Herz radieren.

Von Andreas Ebel