Rostock

Die Corona-Pandemie ist noch nicht beendet, da steht Rostock vor der nächsten großen Herausforderung: Hunderte Menschen, die vor Putins Krieg gegen die Ukraine fliehen mussten, sind bereits in der Hansestadt. Hunderte dürften in den kommenden Tagen und Wochen folgen.

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen wird erneut zum Krisen-Manager. Im OZ-Interview spricht er darüber, was er von Politik und Verwaltung erwartet und warum diese Krise auch eine Chance ist.

Herr Madsen, Rostock hat die Hansemesse im Schnellverfahren zur Erstaufnahme-Einrichtung für Geflüchtete aus der Ukraine hergerichtet. Wie sieht es dort aus, wie ist die Lage?

Die Lage ist schwierig – für alle Beteiligten. Ich bin jeden Tag in Schmarl, um mit den Ehrenamtlern, unseren Mitarbeitern und natürlich auch den Menschen, die bei uns Schutz suchen, zu sprechen. Wir können dort aktuell 800 Menschen unterbringen und versorgen, sogar auf 1200 hochfahren. Auf der einen Seite sind da viele, viele Probleme und noch mehr Leid, auf der anderen Seite spüre ich ein großes Engagement und eine überragende Hilfsbereitschaft.

Was hat Sie ganz persönlich bisher am meisten bewegt?

Da gibt es so vieles, was mich beschäftigt. Da wäre zum Beispiel das Schicksal einer Frau, die mit ihren Kindern zu uns gekommen ist. Gerade in Rostock angekommen, in Sicherheit, bekam sie die Nachricht, dass ihr Mann gefallen ist. Das ist einfach schrecklich.

Aber es gibt auch kleine, schöne Momente: Wir haben zum Beispiel eine Spielecke für Kinder eingerichtet, Spielzeug besorgt. Irgendjemand hat auch eine DVD mit Mickey Maus-Filmen auf Ukrainisch mitgebracht. Die läuft dort jetzt – und die Kleinen können wenigstens ein bisschen alles um sie herum vergessen.

Ehrenamtler, Hilfsdienste und auch die Stadt sind im Einsatz. Was gibt es zu tun?

Jeden Tag Neues! Mal müssen zusätzliche Duschkabinen beschafft werden, mal Spielzeug. Mal gibt es Probleme mit den Toiletten. Wir waren als Stadt zum Glück sehr schnell. In den ersten Gesprächen mit dem Land hieß es noch, wir müssten 100 Betten bereitstellen, drei Tage später waren es schon 500. Wir haben dann einfach gehandelt – und zum Beispiel Duschkabinen bestellt. Es ist mir egal, ob die irgendeiner Norm entsprechen. Wir haben es mit einer humanitären Katastrophe zu tun. Da können wir uns nicht haarklein an irgendeine Bürokratie halten, da muss gehandelt werden.

War das ein Problem?

Nicht wirklich. Die allermeisten Kollegen – auch in der Stadtverwaltung – ziehen mit. Wir sind rund um die Uhr mit eigenen Leuten in der Halle. Und wenn jemand zu mir käme, dass er etwas nicht machen will, weil das nicht seine Zuständigkeit sei, der soll den Menschen in die Augen schauen – und ihnen selbst erklären, dass er nicht helfen kann und will.

Erst die Pandemie, jetzt die Hilfe für Flüchtlinge. In Ihrer bisherigen Amtszeit ging es eigentlich nur um Krisen …

Ja, leider. Ich hoffe, dass ich auch noch mal Alltag in diesem Amt erleben darf.

800 Menschen auf engstem Raum, ohne viel Abstand und Privatsphäre – das kann doch keine Lösung sein?

Nein, auf Dauer auf keinen Fall. Die Familien stellen sich ihre Betten zusammen. Aber echte Ruhe gibt es nicht in der Hansemesse. Es ist immer ein bisschen laut, immer hell. Zur Ruhe kommt dort auf Dauer niemand. Und machen wir uns nichts vor: Eine solche Situation birgt auch Gefahren.

Dass es zu Gewalt kommt?

Nein, das meine ich weniger. Hygiene ist ein riesiges Thema. Unsere Experten achten da extrem drauf – weil wir Sorge haben, dass sich ansteckende Krankheiten rasend schnell ausbreiten könnten. Corona zum Beispiel. Die Impfquote in der Ukraine war wesentlich geringer. Aber es geht auch um Tuberkulose oder die Krätze. Ein anderer Punkt: Die Menschen waren oft tagelang auf der Flucht. Bei der Essenausgabe nehmen sich viele mehr, als sie essen können und bunkern das dann. Das kann auch ein Problem werden.

Aber wie geht es jetzt weiter? Die Menschen müssen ja untergebracht werden.

Da stehen wir noch vor einem Problem. Wir müssen alle Menschen registrieren, brauchen dafür sogenannte Pik-Geräte vom Bund. Wir haben aber nur ein einziges Gerät. Pro Person brauchen wir – wenn alles gut läuft – 20 Minuten. Wir brauchen mehr dieser Geräte. Denn erst nach der Registrierung können wir die Menschen verteilen.

Wo gehen die Menschen denn hin?

Die Menschen werden auf das gesamte Land verteilt. Wir haben für all jene, die in Rostock bleiben, das Elbotel angemietet und wollen das alte „Best Western“ in Warnemünde herrichten. Aber ganz klar ist auch: Wir brauchen Wohnraum, Hunderte Wohnungen. Mehr denn je und schneller denn je. Wir müssen jetzt bauen in Rostock. Es muss Schluss sein mit der lähmenden Bürokratie. Es geht hier um Menschen.

Aber bei dem Thema war Ihre Verwaltung bisher das Hauptproblem …

Leider ja. Rostock hatte schon vorher ein Problem mit langsamen Prozessen bei Baugenehmigungen, bei Genehmigungsverfahren. Das können wir uns nicht mehr erlauben, das lasse ich nicht mehr durchgehen. Ich akzeptiere keine Ausreden mehr und will nicht mehr hören, warum etwas nicht geht – sondern nur noch, wie es geht. Ich erwarte in dieser Lage das Maximum von jedem. Hier geht es jetzt wirklich um eine humanitäre Notlage.

Ebenso wichtig: Was soll aus den Geflüchteten werden, wenn sie eine Bleibe haben?

Sie dürfen sofort in der EU arbeiten. Wir haben eine App entwickelt für eine schnelle Vorab-Anmeldung. Da können die Menschen auch ihren Beruf, ihre Ausbildung angeben. Dieses Land sucht händeringend Arbeitskräfte – in der Pflege, in der Ernte, in der Gastronomie, in Kitas. Die Geflüchteten können eine echte Chance für uns alle sein. An der Uni-Medizin arbeiten zum Beispiel mittlerweile 30 Mediziner aus Syrien, die 2015 zu uns geflüchtet sind.

Wie erleben Sie Rostock in dieser Krise?

Ich bin beeindruckt von unserer Stadt! Wir alle sind nach zwei Jahren Pandemie müde – und dennoch gibt es so viel Hilfsbereitschaft. Wir brauchten zum Beispiel einen Kühlwagen. Also habe ich einen Bekannten angerufen und zwei Stunden später hatten wir einen Kühlwagen. Oder da wäre auch der Elftklässler, der von seinem eigenen Geld Tierfutter für die Haustiere der Geflüchteten kauft. Er ist jetzt unser Tierkümmerer. So was macht mir Mut!

Von Andreas Meyer