Rostock: Investor plant Riesen-Parkhaus am Stadthafen

Die Zukunft der KTV – sie liegt nördlich der Lübecker Straße: Im Bereich des Werftdreiecks plant die Wiro rund 700 Wohnungen. Und auch rund um das Neptun-Center und direkt am Wasser geht es weiter: Wohnungen, Hotels, Büros entstehen dort neu – und somit auch mehr Verkehr. Doch schon jetzt gibt es Parkplatznot im Viertel. Eine Lösung: Der Investor Fred Muhsal aus Waren an der Müritz will am Wasser eines neues riesiges Parkhaus bauen.

Investor will Wasserkante entwickeln

Muhsal bestätigte entsprechende Planungen jetzt der OZ. In der Nähe des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) – an der Straße Kayenmühlengraben – will er in die Höhe bauen. Zwölf Parkdecks für 600 Fahrzeuge. Ein fast 20 Meter hoher Bau. Mehr als sechs Millionen sollen die Park-Paletten kosten, erfuhr die OZ aus Verwaltungskreisen.

Der Investor ist in ganz MV als Investor aktiv, entwickelte unter anderem die ehemalige Seefahrtsschule in Wustrow. Und auch in Rostock ist er kein Unbekannter: Muhsal baut unter anderem direkt am Vögenteich neue Wohnungen. Im Bereich der alten Neptunwerft hat der Warener ebenfalls noch Großes vor: „Ich habe dort mehrere Grundstücke erworben“, sagt er. Gerade habe der Bau eines Gewerbehauses begonnen – mit 4000 Quadratmetern Nutzfläche. Für die weiteren Flächen, die ihm gehören, erarbeite er bereits Pläne.

Schon jetzt Park-Chaos

Schon jetzt, sagt Muhsal, gebe es rund um das Neptun-Center Parkplatznot. „Auch auf meinen Grundstücken stehen schon jetzt Autos von Menschen, die im Viertel wohnen und arbeiten.“ Mit dem neuen Parkhaus am Rande der KTV will er das Problem lösen. 516 „normale“ Parkplätze soll es geben. 51 davon sind für Elektroautos bestimmt. Auch 136 Fahrrad-Parkplätze plant Muhsal. Die Fassade soll aus Kunststoff-Lamellen bestehen – in Brauntönen. „Wir werden auch Stellflächen zur Dauermiete anbieten“, sagt er.

Rostocks Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) begrüßt das Vorhaben. Er hatte unlängst angekündigt, in den kommenden Jahren mehrere neue Parkhäuser rund um die KTV anschieben zu wollen – um das Herz des Stadtteils soweit es geht autofrei zu machen. Das neue Parkhaus – es sei auch für Bewohner der KTV noch gut erreichbar: „ Muhsal baut dort genau im Sinne der Stadt eine Quartiersgarage“, so Matthäus.

Und weiter: „Im ehemaligen Werftbereich entstehen zahlreiche neue Nutzungen, die auch Verkehr mit sich bringen.“ Das neue Parkhaus werde die Lage im Viertel entspannen. Ein ähnliches Projekt plant auch die stadteigene Wohnungsgesellschaft Wiro für das Werftdreieck.

Von Andreas Meyer