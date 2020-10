Rostock

Lukas Ellenrieder schnappt sich einen Spaten und gräbt ein Loch in der Nähe des Spielplatzes im Kringelgraben in der Rostocker Südstadt. „Das muss noch tiefer“, ruft ihm ein Klassenkamerad zu. Also gräbt Lukas weiter. Neben kleinen Sträuchern und Pflanzen soll der letzte Johannesbeerstrauch gepflanzt werden, den seine Klassenkameradin Annabelle Fietz in das Loch setzt. Etwas Pflanzerde hinein, den Strauch gesichert und schon ist neues Grün im Park geschaffen. Die Klasse 7a der Kooperativen Gesamtschule hat Mittwochvormittag einen Naschgarten am Spielplatz im Kringelgraben angelegt. Zehn Johannesbeersträucher sowie 40 Thymianpflanzen wachsen nun im Park. Künftig darf dort jeder die Früchte ernten.

„Wir haben in der Schule ein Unterrichtsfach, in dem wir uns mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit beschäftigen“, erzählt der Schüler Hans Altenhenne. In diesem Fach, das sich „Lernen durch Engagement“ nennt, hätten sie sich auch mit der Thematik der „essbaren Stadt“ auseinandergesetzt – Kräuter, Obst und Gemüse wachsen auf den Grünflächen der Stadt und ist für alle zugänglich, so die Idee. Und weil die Schüler selbst aktiv werden wollten, nahmen sie die Sache einfach selbst in die Hand und legten eine Sträucherwiese an. „Wir leisten damit einen Beitrag für die Zukunft“, freut sich Hans. Praxisnah zu erleben, wie Naturschutz funktionieren kann, sei schon toll, meint er.

„Eine schöne Alternative zum Unterricht im Klassenzimmer“

Geplant wird der Naschgarten durch ein Projekt des Vereins Bunte Höfe. In der Südstadt soll zukünftig ein ganzer Lehrpfad entstehen. „Ein Schild, das auf die Stelle der Johannesbeeren und dem Thymian hinweist, wird noch kommen“, sagt Gisela Best vom Projekt „Kurze Wege Bunte Höfe“. Auch weitere Nasch-Stationen mit entsprechender Beschilderung werden folgen. Neben der Kooperativen Gesamtschule sind auch das Stadtteil- und Begegnungszentrum, die „Solidarische Landwirtschaft Bunte Höfe“ sowie der Ortsbeirat der Südstadt am Projekt des Lehrpfades beteiligt.

Der erste Abschnitt des Lehrpfades ist nun angelegt. Die ganze Schulklasse half mit, den Boden vorzubereiten, zu pflanzen und zu gießen. „Das hat richtig viel Spaß gemacht“, sagt Ismael Roloff nach der Aktion. „Eine schöne Alternative zum Unterricht im Klassenzimmer.“ Zwar hätte er sich gewünscht, dass sie noch andere Früchte oder Kräuter pflanzen zu können – Erdbeeren seien bei ihm hoch im Kurs – aber „das war ja erst der Anfang. Johannesbeere und Thymian sind auch okay.“ Rote, Schwarze und Weiße Johannesbeeren können im nächsten Jahr gepflückt werden. Gesund seien sie, und lecker allemal, sagen die Schüler. Und aus dem Thymian könne man Tee kochen, der gegen Verdauungsbeschwerden und Husten helfe, haben sie während ihres Unterrichts herausgefunden.

Umweltbildung und Urban Gardening in einem

„Naschen ist – wenn die Beeren nächstes Jahr kommen – ausdrücklich erlaubt“, fordert Gisela Best die Anwohner auf. Die Vorsitzende des Ortsbeirates der Südstadt, Kristin Schröder, lobt das Engagement der Schüler und Lehrer, sich so für Naturschutz einzusetzen. „Das ist ein tolles Projekt und wir von der Ortsteilvertretung werden uns auch weiterhin dafür einsetzen“, sagt sie.

Uta Bach vom Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege betont außerdem, dass das Projekt der Schule eine Art Urban Gardening, also Gärtnern im öffentlichen Raum, sowie die Umweltbildung zusammenführe. „Das ist super“, sagt sie. In der Hansestadt gebe es schon viele Möglichkeiten, Obst, Gemüse und Kräuter im öffentlichen Raum zu ernten, verdeutlicht Uta Bach. Auf der Internetseite mundraub.org werden die Bäume und Sträucher auf einer Karte angezeigt.

