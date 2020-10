Rostock

Das Corona-Virus stellte auch die Macher der Jüdischen Kulturtage vor Ungewissheiten. „Wir haben in diesem Jahr überlegt, ob wir sie überhaupt organisieren können“, so Juri Rosov, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Rostock. Nun aber steht das Programm: Die fünften Jüdischen Kulturtage gehen vom 17. Oktober bis zum 8. November an verschiedenen Orten in der Hansestadt über die Bühne.

Diesmal sind es elf Veranstaltungen statt 16 wie im vergangenen Jahr. Aber: „Wir wollen qualitativ auf dem hohen Niveau bleiben“, so Juri Rosov. Die Kulturtage können mit prominenten Künstlern punkten. Da wäre zunächst Wladimir Kaminer, der mit seiner Band am Eröffnungsabend im Mau-Club spielt.

„ Kaminer & Die Antikörper – Gesänge aus freiwilliger Isolation“, heißt das Konzert, das auch mit Erzählungen gespickt sein wird. „Ich habe das bei Facebook gehört, gesehen und gelacht“, berichtet Rosov. „ Wladimir Kaminer beweist, dass man in schwierigen Situationen den Humor nicht verlieren soll“, so sein Eindruck. Juri Rosov fragte bei Wladimir Kaminer an, ob er in Rostock auftreten würde. „Er war gleich begeistert von der Idee“, freut sich der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde.

Ebenfalls im Programm ist Schauspieler Christian Berkel, der gerade seinen neuen Roman „Ada“ veröffentlicht hat. Berkel wird seine aktuelle Lesereise in Rostock starten. Die Lesung findet in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Hugendubel statt, am 24. Oktober in der Rostocker Nikolaikirche.

Abschlusskonzert im Peter-Weiss-Haus

Die künstlerische Bandbreite ist auch in diesem Jahr groß: Ein pantomimisches Programm mit dem Titel „Körper spricht zum Herzen“ am 18. Oktober richtet sich vor allem an Kinder. Eine Diskussionsrunde wird am 2. November im Foyer des Rostocker Rathauses stattfinden, das Thema: „Irgendjemand muss doch daran schuld sein – Verschwörungserzählungen angesichts der Coronakrise“. „Damit gehen wir auch auf ein aktuelles Thema ein“, bekräftigt Michaela Selling, Leiterin des Rostocker Kulturamtes, das Partner der Kulturtage ist.

„Das Programm ist umfassend und ambitioniert“, so Selling über das Programm. Das Abschlusskonzert der Kulturtage geht am 8. November im Peter-Weiss-Haus über die Bühne, ein Abend mit den Rostocker Bands „Zartgesottene Melodiealer“ und „10 vor Eins“.

Programmübersicht der Jüdischen Kulturtage 17. Oktober, 19.30 Uhr, Mau-Club: Eröffnungsabend mit „ Kaminer & Die Antikörper“ 18. Oktober, 16 Uhr, Jüdische Gemeinde Rostock: „Körper spricht zum Herzen“, Pantomime Arnold Sarajinski 20. Oktober, 19.30 Uhr, Barocksaal: Konzert mit Ben Cruchley (Klavier) 24. Oktober, 19.30 Uhr, Nikolaikirche Rostock: Christian Berkel liest aus seinem Roman „Ada“ 25. Oktober, 17 Uhr, Kirche Warnemünde: „Kolot – Das Berliner Kantorenquintett“ 26. Oktober, 19 Uhr: Lichtspieltheater Wundervoll: Film „Germans & Jews – Eine neue Perspektive“ 27. Oktober, 16 und 19.30 Uhr, Bühne 602: „Sandtheater – Heimat“ 28. Oktober, 19.30 Uhr, Max-Samuel-Haus: Vortrag „Synagogen in Mecklenburg“ 2. November, 19 Uhr, Rathausfoyer: Diskussion zur Coronakrise 3. November, 19.30 Uhr, Jüdische Gemeinde: Theaterstück „Hier kommt der Messias“ 8. November, 19.30 Uhr: Peter-Weiss-Haus: Abschlusskonzert mit „Zartgesottene Melodealer“ und „10 vor Eins“

7000 Besucher im vergangenen Jahr

Mit im Boot sind bei den Kulturtagen wieder viele Partner, so das Schweriner Kultusministerium, dazu unter anderem die Heinrich-Böll-Stiftung, das Literaturhaus Rostock, das Lichtspieltheater „Wundervoll“ und zum ersten Mal der Mau-Club. Der Publikumserfolg ist über die Jahre stetig gewachsen: „Im vergangenen Jahr hatten wir 7000 Besucher“, so Juri Rosov.

Wegen der aktuellen Sicherheitslage werden die Veranstaltungen von Polizeischutz begleitet. „Wir hoffen, dass so was wie in Hamburg hier nicht passiert“, so Rosov. In diesem Jahr finden die Kulturtage unter Corona-Schutzmaßnahmen statt. Die Kartenanzahl ist deshalb begrenzt, ein rechtzeitiger Kartenkauf wird empfohlen.

Von Thorsten Czarkowski