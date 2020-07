Rostock

Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es am Samstagabend in der Rostocker Innenstadt gekommen. Vor dem Kröpeliner Tor Center wurden zwei junge Mädchen von einer Jugendgruppe attackiert. Laut Angaben der Polizei flüchteten die 14- und 16-Jährigen nach dem Angriff, erlitten jedoch Verletzungen. Der Vorfall hatte sich kurz nach 20 Uhr ereignet.

Zahlreiche Streifenwagen im Einsatz

Nachdem die Polizei verständigt wurde, kamen zahlreiche Streifenwagen in der Innenstadt zum Einsatz. Den Beamten gelang es, vier der insgesamt fünf Tatverdächtigen im näheren Umfeld zu ergreifen. Alle mutmaßlichen Täter sind der Polizei jedoch namentlich bekannt, hieß es. Durch den körperlichen Angriff auf sie erlitten die beiden Mädchen leichte Verletzungen, die 14-Jährige am Knie, die 16-Jährige an Rippen und Kopf. Sanitäter untersuchten und behandelten sie am Einsatzort, beide kamen in ein Krankenhaus.

Anzeige

Zur Galerie In Rostocks Innenstadt ist es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gekommen.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Auf der Flucht vor den Angreifern ließen die Opfer einen mitgeführten Beutel mit Kleidungsstücken stehen, den die Tatverdächtigen an sich nahmen. Die Polizei hat Anzeigen gegen die fünf zur Gruppe gehörenden Jugendlichen wegen Beleidigung, einfacher Körperverletzung und Unterschlagung aufgenommen.

Von Stefan Tretropp