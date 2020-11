Rostock

Vier Jugendliche sollen in Rostock an einer Straßenbahnhaltestelle randaliert haben. Die Polizei hat die Verdächtigen am Abend des 13. November in der Südstadt gestellt. Der entstandene Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

Gegen 22 Uhr riefen meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei. Eine Gruppe von Jugendlichen randaliere an der Straßenbahnhaltestelle Lomonossowstraße und beschädige den Fahrkartenautomaten. Die Täter sollen gegen den Automaten getreten und geschlagen sowie Gegenstände, darunter Steine aus dem Gleisbett, auf das Display geworfen haben. Durch die massiven Gewalteinwirkung war der Automat nicht mehr funktionsfähig.

Außerdem soll die Gruppe gegen die Scheiben der Straßenbahnhaltestelle getreten haben.

Dank der Zeugenhinweise konnten die 16 und 17 Jahre alten Deutschen vor Ort ausfindig gemacht werden. Eine Atemalkoholkontrolle bei den vier Tatverdächtigen ergab Werte zwischen 1,11 und 1,89 Promille. Zusätzlich wurde bekannt, dass der 17-Jährige zwei geparkte Pkw in der Ernst-Haeckel-Straße beschädigt habe.

