Rostock

Geprobt, gehofft, gelungen: Das traditionelle Weihnachtskonzert des Jugend-Musikkorps Rostock (JMK) ist am Sonntag unter Pandemie-Bedingungen erfolgreich über die Bühne gegangen. Die rund 70 jungen Musiker zwischen sechs und Anfang 20 Jahren spielten in zwei Konzerten vor mehr als 200 Zuhörern in der Kulturbühne Moya.

Das Programm enthielt neben weihnachtlichen Stücken wie „Silent Night and All That Jazz“ oder „Feliz Navidad“ eine bunte Mischung von Melodien von Abba bis Harry Potter. Moderiert wurden beide Konzerte von Hansa-Stadionsprecher Klaus-Jürgen Strupp („Struppi“).

„Ich bin froh, dass es geklappt hat, denn hinter diesem Auftritt steckt ganz viel Arbeit“, sagt Orchesterleiterin Birgitt Derer mit Blick auf wegen Corona womöglich drohender weiterer Einschränkungen. Zu denen, die mindestens einmal wöchentlich beim JMK proben, gehört Franz Fiedler. Der 15-Jährige spielt Klarinette: „Coole Leute, tolle Titel – es macht einfach Spaß“, beschreibt er seine Motivation. Seit seinem siebten Lebensjahr ist er dabei und mittlerweile längst im Jugendorchester angekommen.

Franz Fiedler (15) spielt Klarinette im Jugendorchester des JMK Rostock. Quelle: Robert Haberer

Bei den Konzerten im Moya präsentierte des JMK auch die Jüngsten. Ganze zehn Wochen hat das Blockflöten-Ensemble, ein Projekt in Kooperation mit der Türmchenschule in Reutershagen, erst Unterricht – dennoch trauten sich die Erst- und Zweitklässler bereits auf die Bühne und wurden mit reichlich Applaus bedacht.

Erster Auftritt nach zehn Wochen Unterricht: die Jüngsten vom Blockflöten-Ensemble Quelle: Robert Haberer

Ihnen folgte das Kinderorchester. „Angesichts der vielen Probleme und Unterbrechungen durch Corona haben sich die Mädchen und Jungen besonders angestrengt, um heute einen guten Auftritt hinzulegen“, freut sich Brigitt Derer. Aus den hier entwickelten Talenten rekrutiert sie schließlich das Jugendorchester und die Big Band.

Das Kinderorchester auf der Bühne des Moya beim Weihnachtskonzert des JMK Quelle: Robert Haberer

Das Jugend-Musikkorps wurde 1969 gegründet. Unterrichtet werden alle Instrumente, die zu einem Blasorchester oder einer Bigband gehören: Flöte, Klarinette, Trompete, Saxophon, Waldhorn, Tuba, Euphonium, Posaune, Schlagzeug, Trommel, Kesselpauken und Vibraphon. Die Mitglieder erleben neben den Proben und Auftritten auch gemeinsame Aktionen wie Orchesterfahrten. Im kommenden Jahr ist ein Filmmusik-Projekt geplant.

Von Robert Haberer