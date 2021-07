Rostock

2015 kamen fast 20 000 Flüchtlinge nach Mecklenburg-Vorpommern. Die meisten davon waren Syrer, die der Krieg aus ihrer Heimat vertrieben hatte. Einer von denen, die damals vor den Sammelunterkünften anstanden, war Loai Al Sheakh. Seine lange Flucht über die Türkei und Griechenland endete in MV. Der 33-Jährige wurde zum Musterbeispiel für gelungene Integration.

Sheakh machte an der Rostocker Universität einen Masterabschluss mit Bestnote in Chemie. Zurzeit ist er Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Rostocker Institut für Chemie. Dieses Jahr will der angehende Spitzenforscher heiraten und eine Familie gründen, anschließend Karriere machen und eine eigene Firma auf die Beine stellen, vielleicht für medizinische Tests. „Kosmetik finde ich auch interessant“, sagt der junge Mann. Sein bisheriger Lebensweg spricht dafür, dass er es ernst meint.

Familie blieb in der Türkei

„Die Menschen in Rostock haben mich aufgenommen“, sagt der Nachwuchswissenschaftler. Dabei war der Anfang alles andere als einfach. Sheakh verstand kaum eine Wort Deutsch, als er nach Deutschland kam und ihn die Behörden zunächst nach Greifswald schickten. Seine Familie blieb in der Türkei, wo sie noch heute lebt. Zehn Monate später zog er nach Rostock, wo bereits zwei Cousins von ihm lebten. Der hochgewachsene Mann besuchte Deutschkurse, ein halbes Jahr musste er auf die Anerkennung seines syrischen Bachelors-Abschlusses warten.

Das war der Startschuss. Das Master-Studium zog er in zwei Jahren durch, schloss mit „Sehr gut“ ab. Schon als Heranwachsender in der Stadt Raqqa träumte er davon, später ein eigenes Labor oder eine Fabrik zu gründen. Um sich das Bachelor-Studium in seiner Heimat zu finanzieren, verkaufte er Kleidung in seinem eigenen Laden.

„Im Krieg wurden Studenten eingezogen und an der Front verheizt“, sagt er. Um diesen Schicksal zu entgehen, floh er mit seiner Familie aus dem Land. Mit seiner Mutter telefoniert er täglich, sie sei sehr stolz auf ihn. Seit sein Vater vor zehn Jahren starb, ist er das Familienoberhaupt.

Lob vom Professor

Sein Professor Ralf Ludwig ist beeindruckt von der Zielstrebigkeit des talentierten Nachwuchsforschers. Dessen Spezialgebiet sind Salze und ionische Flüssigkeiten. Ein Projekt seiner Arbeitsgruppe für Physikalische Chemie wurde in ein Förderprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft aufgenommen, was als eine Art Ritterschlag in der Wissenschaftswelt gilt. Demnächst veröffentlicht er einen Artikel über seine Forschung in einer angesehenen Fachzeitschrift.

Reem Alabali-Radovan, Integrationsbeauftragte der Landesregierung, überrascht der rasche Aufstieg des Rostocker Chemikers nicht. „Viele junge, gut ausgebildete Syrer sind gut in der Arbeitswelt angekommen“, sagt Alabali-Radovan, die selbst als Kind mit ihren Eltern aus dem Irak nach Deutschland floh und in Schwerin aufwuchs. Lebensmittelgeschäfte, Restaurants, Friseurläden – auffällig viele Zugewanderte haben ihr Glück in der Selbstständigkeit gefunden und „übernehmen leer stehende Ladenlokale“, sagt die Landesbeauftragte. Syrer mit ihrem sicheren Aufenthaltstitel fiele die Integration oft leichter als etwa Geflüchtete aus Afghanistan, die nur geduldet sind und für die Einschränkungen bei Ausbildung und Berufswahl gelten.

Syrischer Unternehmergeist

Der Rostocker Wirtschaftswissenschaftler Gerald Braun startete zusammen mit der Industrie- und Handelskammer der Hansestadt ein Start-up-Projekt für Zugewanderte. Braun machte die Erfahrung, dass viele der Zugezogenen aus Ländern mit sogenannten Basarökonomien stammen. Statt auf einen sicheren Job in einem Konzern oder beim Staat zu hoffen, gründen junge Leute in Syrien lieber mit einfachen Mitteln eine eigene Firma. Viele Flüchtlinge brachten Unternehmergeist aus ihrer Heimat mit, der deutschen Berufsstartern häufig fehlt.

„Viele junge Syrer haben ihre Ziele erreicht, die Älteren haben es allerdings schwerer“, sagt Rubén Cárdenas von Migranet-MV, der Dachorganisationen der Migrantenorganisationen im Nordosten. In Rostock stellen Syrer seit 2015 die größte Zuwanderergruppe vor der russisch- und der vietnamesisch-stämmigen Community. Die Erfolgreichen und Hochqualifizierten unter den Neubürgern stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie ihre in Deutschland geborenen Altersgenossen, berichtet die Integrationsbeauftragte Alabali-Radovan: Wie finde ich eine Wohnung? Soll ich wegziehen, weil ich woanders mehr verdiene?

Für Loai Al Sheakh ist die Entscheidung schon gefallen. Obwohl er viele Freunde in der Hansestadt hat, sieht er seine Zukunft in Deutschland, aber eher außerhalb von MV, in einem industriellen Zentrum. Seine zukünftige Frau, die zur Hälfte bosnische Wurzeln hat, lebt in Stuttgart. Wo es ihn auch hinziehen mag: „Rostock bleibt immer ein Teil meines Lebens“, sagt er.

Von Gerald Kleine Wördemann