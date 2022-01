Rostock

Neues Wohnen mit Blick auf den Rostocker Stadthafen: In der KTV wird in diesem Jahr eine weitere Baulücke geschlossen – wenn die Bürgerschaft im Februar ihre Zustimmung gibt. Wo das Warnowufer auf die Straße Kehrwieder trifft, sollen ab dem Frühjahr 65 Wohneinheiten, eine Tiefgarage, ein begrünter Innenhof mit vielen Fahrradstellplätzen und zwei Spielplätze entstehen. Planer des Projekts ist das Warener Unternehmen Oceans Architects (OA).

„Wir haben hier zwei Projekte miteinander kombiniert, die zusammen ein neues Grundstück bilden. Wir haben den Besitzer des Warnowufer 40 mit ins Boot geholt, die früheren Planungen wurden verworfen“, berichtet Geschäftsführer Christian Klein im Ortsbeirat der KTV. Dort stellte er am Mittwochabend die Planungen vor.

Blick auf den Stadthafen und viel Grün – aber L 22 vor der Tür

So sieht das Grundstück an der Straßenecke Warnowufer/Kehrwieder in Rostock bisher aus. Quelle: Ove Arscholl

Gegenüber dem Prizeotel gab es bislang keine Bebauung. Das Eck-Grundstück liegt direkt an der vielbefahrenen L 22 und an der kleinen Straße Kehrwieder. Die künftigen Wohnungen haben demnach teilweise Blick auf den Rostocker Stadthafen.

Christian Klein zufolge entstehen sowohl Miet- als auch Eigentumswohnungen in dem Gebäude mit fünf Obergeschossen. Ortsbeiratschef Felix Winter (Grüne) interessierte in dem Zusammenhang, ob auch größere Appartements dabei seien, um dem Abwandern vieler Familien mit Kindern aus dem Stadtteil ins Umland entgegenzuwirken.

„Wir haben einen guten Mix – von 65 bis 130 Quadratmetern ist alles dabei, viele haben mehrere Kinderzimmer. Fünfzig Prozent der Wohnungen liegen deutlich über 100 Quadratmetern“, sagt Winter. Balkone und alle Schlafzimmer seien zudem nach innen gerichtet. Die Fenster zur Straße hin hätten Schallschutzfenster Klasse 5.

Das Besondere: Die fast 5000 Quadratmeter Grundstücksfläche sollen neben dem modernen Gebäude durch viel Grün bestechen. Zur L 22 hin seien Vorgärten geplant, der Innenhof werde komplett begrünt, auch Hochbeete angelegt, sagt Klein. Das Haus „Kehrwieder Spitze“ bekommt 1300 Quadratmeter Gründach. Das Gebäude Warnowufer 40 werde mit einem Solardach ausgestattet.

Tiefgarage soll auch anderen Anwohnern zugutekommen

Das Parken in der KTV ist in vielen Straßen schwierig, so auch in der Straße Kehrwieder. Quelle: Ove Arscholl

Eines der wichtigsten Themen für die Anwohner des Viertels ist das Parken – 65 neue Wohnungen bedeuten auch mehr Konkurrenz um den knapp bemessenen Parkraum. Hier hatte der Architekt gute Nachrichten zu verkünden: Das Parken soll in dem Areal komplett unterirdisch passieren. „Wir hatten die Maßgabe, 30 Parkplätze für die 65 Wohnungen zu schaffen, haben aber 64 realisieren können, so dass auch Anwohner aus dem Umfeld einen Stellplatz in der neuen Tiefgarage anmieten könnten“, betont der Architekt.

„Wir sind beeindruckt, so viel Grün und auch Parkplätze“, lobt Andreas Szabó (FDP). Er sorgte sich im Sinne der direkten Nachbarn des Grundstücks aber auch um das erhöhte Verkehrsaufkommen an der Stelle. „Wurde das steigende Verkehrsaufkommen berücksichtigt?“, fragt das Ortsbeiratsmitglied.

Kein Luxusprodukt: Mietpreise sollen „im Normalbereich“ bleiben

Christian Klein berichtet, dass anfangs nur eine Auffahrt für die Tiefgarage geplant gewesen sei, nun jedoch Zu- und Abfahrt getrennt wurden, um dem Verkehr Rechnung zu tragen. Zudem wurde eine Thermalkamera installiert. „Wer mit seinem Auto aus der Garage fahren will, sieht vorher per Wärmebild, ob da an der Ausfahrt Kinder oder Radfahrer unterwegs sind“, sagt er.

Angesichts rasant steigender Mieten vor allem in dem beliebten Rostocker Szeneviertel ist auch der Preis der neuen Wohnungen für die meisten interessant. Genaue Angaben könne er nicht machen, betont Klein. Aber es seien Mieten zu „normalen, üblichen Preisen“ zu erwarten. „Es handelt sich hier nicht um ein Luxusprodukt, sondern um Wohnungen mit guter, gehobener Wohnqualität“, sagt er. Auch die Lage zur meistbefahrenen Straße Mecklenburg-Vorpommerns, der L 22, sei hier zu bedenken.

Der Baubeginn für das Projekt könnte im Frühjahr sein, wenn die Genehmigungen vorher erfolgen. Bauherr ist die JH Holding GmbH mit Sitz in Neu Roggentin. Der Unternehmer Jonas Holtz aus dem Rostocker Umland hat unter anderem weitere Bauprojekte in Bentwisch, am Warnowufer und in der Grubenstraße. Dort entstehen ebenfalls Mietwohnungen.

