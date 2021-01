Rostock

Freie Fahrt vom Neptun-Einkaufszentrum bis zum Saarplatz: Zumindest in eine Richtung können Autofahrer die Ulmenstraße wieder voll nutzen. Ohne viel Rummel wurde die stadteinwärts führende Fahrspur kürzlich freigegeben. Auch in der Gegenrichtung ist mit dem Abschnitt Fritz-Reuter-Straße bis Budapester Straße nun ein weiteres Stück wieder befahrbar. „Wir sind froh und dankbar, dass diese Baustelle schneller fortgeschritten, ist als erwartet. Da kann man alle Beteiligten und vor allem die Baufirma nur loben“, sagt Felix Winter (Grüne), der Ortsbeiratsvorsitzende der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV).

Rettungsdienst kommt nicht durch

Allerdings gibt es schon jetzt Probleme: Denn die während der Sanierung neu geschaffene Mittelinsel wurde direkt von Wildparkern erobert. „Diese Querungshilfe hatte einen ganz anderen Zweck, sollte unter anderem dazu dienen, die Universität nicht durch eine breite Straße vom Viertel zu trennen, sondern beides auch optisch zu verbinden“, nennt Winter den Ansatz, den sich der vorherige Ortsbeirat zur Mittelinsel gedacht hatte.

Nun sind die Aufpflasterungen tagsüber und nachts ständig zugeparkt. „Das ist aber nicht zulässig und sollte sich gar nicht erst etablieren“, warnt der Ortsbeiratsvorsitzende. Um deutlich zu machen, dass dort nicht geparkt werden darf, hätte man natürlich auch Bepflanzungen oder Poller wählen können – oder die Anlage einfach höher bauen. „Aber die Rettungskräfte hatten dafür plädiert, die Mittelinseln so zu gestalten, dass sie sie im Notfall jederzeit überfahren können. Und das ist ja ein durchaus nachvollziehbarer und im Einsatz auch notwendiger Wunsch“, erinnert Winter an die Gespräche vor dem Baustart.

Die Entscheidung zugunsten der Rettungsfahrzeuge würde nun jedoch von den Fahrzeuginhabern aus der KTV ausgenutzt. „Und damit ist der Sinn hinfällig, denn Einsatzfahrzeuge kommen nun erst recht nicht mehr durch, wenn alles vollgestellt ist“, bedauert er. Zudem sei das Parken mitten auf der Straße „kreuzgefährlich, weil das Ein- und Aussteigen aus dem Auto dann direkt im Verkehr erfolgt“, nennt Winter eine Gefahrenquelle.

Neun Stellflächen weggefallen

Klar ist, dass durch die Sanierung des zweiten Abschnittes der Ulmenstraße von vorher 31 Parkplätzen insgesamt neun weggefallen sind. Auch auf dem Uni-Campus wurden für den geplanten großen Umbau zum sogenannten Ulmicum etliche Stellflächen für Anlieger gekündigt. „Dennoch kann es nicht sein, dass es immer noch jede Menge Autofahrer gibt, die denken, dass sie ein Recht darauf haben, ihr Auto vor der Haustür abzustellen“, ärgert sich Winter.

Die Freude über die neue Straße sei auch noch durch einen anderen Faktor getrübt: „Jede Spur ist 3,50 Meter breit – das ist viel zu wenig, um ein korrektes Überholen von Radfahrern zu ermöglichen“, sagt Felix Winter. Dadurch würden die Radler von Autofahrern wieder an den Straßenrand gedrängt und dort der Gefahr ausgesetzt, von geöffneten Türen parkender Fahrzeuge erwischt zu werden.

Das Überholen von Radfahrern sei in der Ulmenstraße, in der Tempo 30 gilt, auch gar nicht nötig, schildert Winter seine Auffassung. „Vielleicht sollten wir, um das auch den Autofahrern zu verdeutlichen, nochmal für einen überschaubaren Zeitraum ein entsprechendes Schild aufstellen“, sagt er.

Wildparkern drohen Konsequenzen

„Was da in der Ulmenstraße mit dem illegalen Parken passiert, ist traurig und frech“, sagt Rostocks Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne). Das Verhalten der Fahrzeugbesitzer sei schon Thema im Rathaus gewesen. „Wir werden uns jetzt auch mit Polizei und Ordnungsdienst zusammensetzen, um zu sehen, wie wir das unterbinden können“, kündigt der Senator Konsequenzen an.

Die Mittelinsel sei bewusst zum Überfahren gebaut worden. „Und das nicht nur für den Rettungsdienst und die Polizei, sondern eben auch damit man beispielsweise als Autofahrer mal einen Radler überholen kann, wenn es notwendig ist. Das war damals der Kompromiss“, gibt er Einblick in die Planung. Dennoch solle das nicht zum Rasen auffordern. „Die Ulmenstraße soll keine Rennstrecke werden“, so Matthäus.

Komplette Freigabe für Ende April geplant

Voraussichtlich Ende April soll der komplette zweite Abschnitt der Ulmenstraße fertig saniert sein. Ende November 2019 war die gemeinsame Baumaßnahme von Hansestadt und Nordwasser gestartet. Rund 1,6 Millionen Euro hat die Hansestadt dafür investiert. Kostensteigerungen seien laut Stadtsprecher Ulrich Kunze nicht im relevanten Rahmen zu erwarten.

In den kommenden Wochen werden zwischen Budapester Straße und Gewettstraße noch Arbeiten am Schmutzwasserkanal einschließlich der Hausanschlussleitungen erledigt, bevor im Auftrag des Tiefbauamtes die Herstellung der Fahrbahn und der Nebenanlagen erfolgt. Ab Ende April soll dann der Verkehr wieder in beide Richtungen rollen.

Zwei Jahre freie Fahrt

Ortsbeiratsvorsitzender Felix Winter hofft, dass sich bezüglich der neu aufgetauchten Probleme schon bis dahin etwas tut. „Es geht ja auch darum, aus den Erfahrungen zu lernen für den nächsten und dritten Bauabschnitt, der noch fehlt“, sagt er mit Blick auf den Ausbau des Bereiches zwischen Margareten- und Fritz-Reuter-Straße.

Der soll voraussichtlich im Jahr 2023 beginnen, wenn die Bürgerschaft den Haushalt und damit das notwendige Geld dafür beschließt. Die Nutzer haben also erst einmal für rund zwei Jahre wieder freie Fahrt durch die Ulmenstraße.

Von Claudia Labude-Gericke