Rostock

Ein Senior ist am Donnerstagnachmittag in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt auf Höhe des Kabutzenhofes in die Unterwarnow gefallen und ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, hatten Mitarbeiter eines Restaurantschiffes gegen 16 Uhr den treibenden leblosen Körper an der Wasseroberfläche auf Höhe der Kaikante entdeckt und sofort die Beamten verständigt.

Diese wiederum rief die Berufsfeuerwehr zur Hilfe. Die Beamten bargen zusammen den Körper aus dem Wasser. Ein per Helikopter eingeflogener Notarzt konnte nur noch den Tod des 88 Jahre alten Mannes feststellen.

Zufahrt zum Kabutzenhof war gesperrt

Die Polizei sperrte während des Einsatzes die Zufahrt zum Kabutzenhof, unter anderem auch, weil der Hubschrauber für Start und Landung eine größere freie Fläche benötigte. Die genauen Todesumstände konnte die Polizei noch nicht mitteilen. Fest steht bislang jedoch, dass Fremdeinwirkung ausscheidet. Aus der Einsatzleitstelle der Polizei hieß es, dass die Beamten Ermittlungen wegen eines Unglücksfalls aufgenommen haben.

Von Stefan Tretropp