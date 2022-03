Sie sind erste Anfang 20 und haben – mitten in der Corona-Pandemie – den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Zwei Rostocker haben am Sonnabend ihren eigenen Laden für gebrauchte Kleidungsstücke eröffnet. Wie wichtig den Jungunternehmern Nachhaltigkeit ist und was es in ihrem Geschäft zu kaufen gibt.