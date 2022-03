Rostock-KTV

Der Ulmenmarkt im Herzen der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt: Hier stehen die Autos dich an dicht, es scheint kaum ein Fleck mehr frei zu sein. Auch in den Gassen des Szeneviertels stehen die Wagen dicht hintereinander – es ist großes Glück, gerade noch die letzte Parkbucht zu ergattern.

Das nie enden wollende Parkchaos in der KTV ärgert die Anwohner seit Jahren. „Manchmal fährt man durch die komplette KTV und man findet überhaupt nichts – oder man riskiert einfach einen Strafzettel“, sagt Anwohner Christian Falk (31).

Hardy Lier (49) arbeitet bei Fritz-Reuter-Stuben und pendelt oft in die KTV. „Die Leute müssen weniger Autos kaufen“, glaubt er. „Früher gab es ein Auto in der Familie. Irgendwann ging der Trend zum Zweitauto. Aber die Stadt ist nicht größer geworden.“

Nach Angaben der Stadt waren am 28. Februar 2022 in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt 19 279 Personen mit Hauptwohnung gemeldet – hier leben also mehr Menschen als in Parchim oder Ribnitz-Damgarten. Am 1. Januar 2021 gab es in dem Viertel 7040 gemeldete Pkws – und die brauchen Platz zwischen den Kneipen und Kultureinrichtungen.

Pläne für aufwendige Parkmöglichkeiten hat Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) im September 2020 vorgestellt. Ursprünglich sollten neue Parkhäuser entstehen – eines über einer Bahnlinie. Zudem sollte eine Tiefgarage unter dem Ulmenmarkt gebaut werden.

„Wir haben einen klaren Planungsauftrag“

Doch was wurde aus den Plänen? Matthäus berichtet auf OZ-Anfrage, dass das Amt für Mobilität gerade eine Präsentation zu Thema Verkehr für den Ortsbeirat vorbereitet. Am 19. Januar habe die Bürgerschaft den Rahmenplan für die KTV bestätigt und leicht verändert beschlossen. „Wir haben damit einen klaren Planungsauftrag“, informiert der Senator.

Die Tiefgarage unter dem Ulmenmarkt sei in der Planung am weitesten. „WWAV und Wiro arbeiten hier planerisch zusammen. Der unterirdische Bauraum teilt sich in ein Regenrückhaltebecken und eine Tiefgarage“, berichtet der Grünen-Politiker.

Die Tiefgarage unter dem Ulmenmarkt ist laut Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) in der Planung am weitesten. Quelle: Ove Arscholl

Ein Parkhaus auf dem Nettoparkplatz Friedrichstraße habe Netto Deutschland GmbH abgelehnt. Auch ein gemeinsames Parkhaus auf dem Gelände der Polizei an der Waldemarstraße habe Lorenz Caffier, ehemaliger Innenminister von MV, persönlich angewiesen. „Ich strebe einen Antrittstermin bei Innenminister Pegel an, um diese Thematik neu zu diskutieren und das Projekt endlich zu ermöglichen“, sagt Matthäus.

Was den Bau eines Parkhauses am Nordende Parkbahnhof betrifft, so würde die Wiro bauen. Der Ortsbeirat müsse aber entscheiden, wie mit den Bäumen dort umgegangen werde. Weiterhin sei auf dem freien Eingangsplatz zum Volkstheater nach Umzug des Theaters eine große Fläche für ein Parkhaus reserviert.

Außerdem solle das Anwohnerparken in Angriff genommen werden. „Hier gibt es keine eindeutige Äußerung des Ortsbeirats, die Ausgang des Verfahrens sein wird. Das wird in einer der nächsten Sitzungen definitiv angefragt“, so Matthäus.

Fritz-Reuter-Straße: 100 Parkplätze weniger

Doch erst einmal werden weitere Parkplätze wegfallen. Denn gerade wird die Fritz-Reuter-Straße saniert. Die Straße soll grüner werden. Außerdem sind Bänke und Fahrradstellplätze geplant. Das bedeutet im Umkehrschluss: Etwa 100 Stellplätze entfallen.

„Die Idee ist zwar schön und gut, aber es muss auch funktional bleiben. Vor allem für Leute, die dort schon lange wohnen“, meint Silvia Leek. Sie engagiert sich im Namen der Anwohner für die Lösung bei der Parkplatzsuche. Was Leek auch bemängelt: Die Infoveranstaltung dazu sei nur ein bis zwei Tage vorher angekündigt worden – und das während einer Arbeitswoche.

Bis die Parkhäuser fertiggestellt sind, bleiben die Parkplätze knapp. Im Jahr 2021 hat Rostock nach Angaben der Stadt fast zwei Millionen Euro an Verwarn- und Bußgeldern bei Halt- und Parkverstößen verhängt. Diese finanziellen Mittel fließen in den Gesamthaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

