Und plötzlich knallt Metall auf Metall: Ole Stein nutzt den Moment, als Markus Kiestra sein Schild sinken lässt, und schlägt mit seinem Falchion – einem einschneidigen Schwert – mit voller Wucht auf den Kopf seines Trainingspartners. Der lässt den Treffer auf seinen Helm nicht lange auf sich sitzen und versucht wiederum, mit seinem Streitkolben auf den durch eine Ritterrüstung geschützten Oberkörper seines Kontrahenten einzuschlagen.

Es wirkt wie eine Szene aus dem Mittelalter, wie die beiden Männer auf dem Gelände der ehemaligen Heinkelwerke am Rostocker Holbeinplatz kämpfen. Dumpfe Töne stehen für weitere Treffer auf ihre stählernen Rüstungen, Nieselregen prasselt auf ihre Helme ein, durch deren Augenschlitze sich die Kämpfer anvisieren. Plötzlich verliert Markus Kiestra den Halt auf dem nassen, matschigen Untergrund und geht zu Boden.

„Ein bisschen verrückt muss man schon sein, um diesen Sport zu machen“, gibt Ole Stein in der Trainingspause mit einem Lachen zu. Es geht um „Historisch gerüsteten Vollkontakt“ – einen Kampfsport, der sich aus dem Wunsch nach realitätsnaher Rekonstruktion historischer Kämpfe aus dem 13. bis 16. Jahrhundert entwickelt hat. „Das hat allerdings nichts mit Schaukämpfen zu tun“, betont der Rostocker. „Wir kämpfen mit vollem Körpereinsatz.“

Tägliches Training für Kampf in Rüstung

Und dafür müssen die Kämpfer fit sein: Etwa 35 Kilogramm wiegt eine Rüstung, hinzu kommen Schilde, Mordäxte, Langschwerter und andere stumpfe Waffen, die ebenfalls einige Kilos auf die Waage bringen. „Ich gehe sechsmal die Woche ins Fitnessstudio, jogge und mache einmal die Woche ein Training in Rüstung, um mich fit zu halten“, beschreibt der 27-Jährige, der seit 2012 in der Medieval-Combat-Szene aktiv ist.

Sein Sparringpartner Markus Kiestra, der seit Anfang des Jahres mittrainiert, stimmt ihm zu: „Ich habe vorher zehn Jahre lang Eishockey gespielt – das war nichts dagegen.“ Der 33-jährige Lübecker kommt jedes Wochenende nach Rostock, um zu trainieren. „Ich musste erst einmal lernen, wie ich mich bewegen muss, um mein Gleichgewicht nicht zu verlieren“, erklärt Kiestra, der ursprünglich aus Kühlungsborn stammt. Seine Frau mache sich keine Gedanken, dass er sich schwer verletzten könnte. „Ich habe aber schon einmal Sternchen gesehen“, gibt der 33-Jährige zu.

Blaue Flecken, Prellungen, gebrochene Nase

Anders als bei anderen Sportarten gibt es nämlich nur wenige Einschränkungen der Trefferzonen – nur Füße, Knie, Ellenbogen, Nacken und Weichteile sind tabu. Ob Waffen- oder Schildhiebe, Tritte oder Faustschläge – prinzipiell ist alles außer Stechen erlaubt. In verschiedenen Disziplinen messen sich die Kämpfer beim „Historisch gerüsteten Vollkontakt“ in nationalen und internationalen Turnieren. Sportlich zur Sache geht es dabei entweder in Einzelkämpfen nach Punkten in drei Runden à drei Minuten oder in Gruppenkämpfen (Buhurt) im fünf gegen fünf oder 21 gegen 21, bis nur noch ein Kämpfer steht.

„Blaue Flecken, Prellungen und eine gebrochene Nase passieren schon“, sagt Ole Stein, der schon vorher im Muay Thai, Cage Fight und historischem Fechten aktiv war. „Das hier tat zum Beispiel weh“, sagt der Rostocker und zeigt auf eine etwa vier Zentimeter große Delle in seinem Helm. Auch K.o.s kommen vor. „Allerdings vor allem, weil man unter den historisch-authentischen Helmen schlecht Luft bekommt. Laut einer Studie ist unser Sport deutlich ungefährlicher als ein Kreisliga-Fußballspiel“, erklärt er weiter.

Etwa 100 Aktive im deutschen Dachverband

Im deutschen Dachverband Eisenliga gibt es derzeit zwölf Mitgliedsvereine mit rund 100 Aktiven. „Mein Ziel ist es, auch einen Verein in Rostock zu gründen“, sagt Ole Stein. Das ist nicht ganz so einfach: Neben einem festen Trainingsstandort bedarf es dafür auch eine Teamflagge und sieben Kämpfer in Rüstung. Und die sind nicht billig: „Die Rüstungen sind Maßanfertigungen, damit sie gut sitzen und wir uns bewegen können“, erklärt der 27-Jährige, der seine in der Ukraine anfertigen lassen hat. „Die hat etwa 4000 Euro gekostet“, sagt er.

Mitstreiter gesucht Das Ziel von Ole Stein ist es einen Rostocker Verein zu gründen, der auch im Dachverband Eisenliga aufgenommen werden kann. Dafür sucht die Gruppe derzeit noch Mitglieder. Wer Lust hat, an den Trainings teilzunehmen, der kann sich unter Tel. 01 72 / 7 48 26 46 melden. Das gemeinsame Sparring findet immer sonntags von 15 bis 20 Uhr auf dem Gelände der ehemaligen Heinkelwerke beim Holbeinplatz statt. Es ist kostenlos und die entsprechende Ausrüstung wird gestellt.

Derzeit besteht die Rostocker Gruppe aus vier festen Mitgliedern – darunter auch eine Frau. Drei von ihnen sind bereits in Rüstung, ansonsten wird mit Schaumstoff-Ausrüstung trainiert. „Wir sind offen für jeden und wollen zeigen, dass es ein freundschaftlicher Sport ist, bei dem es sehr viel auf Technik, Kraftausdauer und Explosionskraft ankommt“, erklärt Ole Stein. „Es ist nicht nur eine wilde Hauerei, wie viele den Sport leider abstempeln.“

Historische Genauigkeit ist wichtig

Und auch historisches Fachwissen ist gefragt. Denn sowohl die Waffen als auch die Rüstung müssen historischen Vorbildern aus dem 13. bis 16. Jahrhundert nachempfunden sein. „Wir sind wie Archäologen, die alte Zeichnungen und Schriften durchforsten, um unsere Ausrüstung möglichst identisch nachzuempfinden“, sagt Ole Stein.

Er interessiert sich seit seinem 14. Lebensjahr für das Mittelalter. „Gerade die Rostocker Region war ein bewegter Raum mit vielen slawischen und skandinavischen Einflüssen“, erklärt der 27-Jährige. „Unser Lager, das wir auch auf Mittelaltermärkten aufschlagen, bildet dabei die Hansezeit im 15. Jahrhundert ab.“

Ole Stein würde sich freuen, wenn im kommenden Jahr ein Rostocker Team in der Eisenliga aufgenommen werden kann. Und noch ein Ziel hat er: „Ich möchte gern bei der nächsten Weltmeisterschaft teilnehmen.“

Von Ann-Christin Schneider